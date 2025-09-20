باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- این تالاب فصلی در فصل بهار با ذوب برفهای کوهستانی جان تازهای میگیرد و چشماندازی رؤیایی پیش روی مسافران میسازد.
اگر هنوز برای چند روز باقیمانده از تعطیلات خود مقصدی انتخاب نکردهاید، این تالاب میتواند بهترین انتخاب باشد؛ جایی که طبیعت بکر و آرامش ناب، همسفر شما خواهد شد.
مسیرهای دسترسی آسان به تالاب
برای رسیدن به تالاب دو راه وجود دارد. مسیر نخست از جاده پیرعبدالله میگذرد و با عبور از پل خط آهن چم چید و روستای گورکش، شما را به مقصد میرساند.
مسیر دوم اما کمی ماجراجویانهتر است؛ کافی است سوار قطار شوید، در ایستگاه چم چید پیاده شوید و پس از حدود بیست دقیقه پیادهروی، در برابر منظره دلانگیز تالاب بایستید.
طبیعتی سرسبز با گیاهان دارویی و معطر
اطراف تالاب پوشیده از گونههای گیاهی متنوعی مانند پونه، میخک وحشی، نعناع و زنبق است.
این گیاهان علاوه بر زیبایی چشمانداز، رایحهای خوش به فضا میبخشند و به دلیل خواص دارویی مورد توجه مردم محلی نیز قرار دارند. قدمزدن در میان این سبزیها تجربهای آرامشبخش برای هر مسافری خواهد بود.
اسبهای وحشی؛ شگفتی بینظیر تالاب
یکی از جلوههای متفاوت تالاب ازگن، حضور اسبهای وحشی است که آزادانه در مراتع سرسبز منطقه میچرند.
تماشای این حیوانات از دور، بخشی از جذابیت سفر به این تالاب است و تصویری بهیادماندنی را برای بازدیدکنندگان ثبت میکند.
گورکش؛ روستایی صمیمی در نزدیکی تالاب
در نزدیکی تالاب، روستای کوچک گورکش قرار دارد؛ روستایی با خانههای کاهگلی و مردمی مهماننواز. آشنایی با سبک زندگی ساده و صمیمی این روستا، حالوهوای دیگری به سفر میبخشد و فرصتی است برای لمس فرهنگ و اصالت بومی منطقه.
کوه پریز؛ فرصتی برای ماجراجویی و کوهنوردی
در مسیر رسیدن به تالاب، کوه پریز با صلابت خود رخنمایی میکند. این کوه مکان مناسبی برای دوستداران کوهنوردی و ماجراجویی است و میتواند بخشی هیجانانگیز از سفر به تالاب ازگن باشد.
چند روز آرامش در دل طبیعت لرستان
تالاب ازگن مکانی است که میتوان چند روز تعطیلات را در آن به دور از شلوغی و هیاهوی شهر گذراند. عکاسی از مناظر ناب، پیادهروی در دل طبیعت، تنفس در هوای پاک و آشنایی با فرهنگ بومی، همگی لحظاتی فراموشنشدنی را رقم خواهند زد. اگر به دنبال مقصدی متفاوت و آرام برای تعطیلات هستید، این تالاب زیبا انتخابی بینظیر خواهد بود.