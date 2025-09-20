باشگاه خبرنگاران جوان - همایش رزمندگان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با حضور مسئولان ارشد شهرستان بهار و بخش صالح آباد استان همدان، به همت حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) صالح آباد برگزار شد. این مراسم باشکوه، فرصتی برای تجلیل از نیرو‌های مردمی و بسیجیانی بود که در جنگ تحمیلی۱۲ روزه در برابر رژیم صهیونیستی، شجاعانه در خط مقدم دفاع از کیان کشور حضور یافتند.

این گردهمایی معنوی و ارزشمند، شاهد حضور جمعی از مسئولان برجسته بود که بر اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران تاکید داشتند. در این میان، مهندس لشگری، فرماندار شهرستان بهار، حجت الاسلام والمسلمین حاج اقا طهماسبی، امام جمعه بخش، سرهنگ طاهر، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بهار، دکتر ناظمی، معاون سیاسی فرمانداری، و سعید عزیزی، بخشدار صالح آباد، حضور یافتند و سخنانشان بر اهمیت حفظ روحیه جهادی و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید داشت.

این همایش، فراتر از یک مراسم تجلیل، رویدادی فرهنگی و ارزشی بود که در آن، نسل امروز با بخشی از تاریخ پرافتخار کشور خود و مردان مردی که در سخت‌ترین شرایط از میهن دفاع کردند، آشنا شدند. برگزاری چنین برنامه‌هایی، گامی مهم در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره کسانی است که جان خود را فدای امنیت و آرامش امروز جامعه کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزائی - همدان

