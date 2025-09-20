شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم تجلیل از حماسه‌آفرینان جنگ ۱۲ روزه در شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت که مشاده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همایش رزمندگان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با حضور مسئولان ارشد شهرستان بهار و بخش صالح آباد استان همدان، به همت حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) صالح آباد برگزار شد. این مراسم باشکوه، فرصتی برای تجلیل از نیرو‌های مردمی و بسیجیانی بود که در جنگ تحمیلی۱۲ روزه در برابر رژیم صهیونیستی، شجاعانه در خط مقدم دفاع از کیان کشور حضور یافتند.
این گردهمایی معنوی و ارزشمند، شاهد حضور جمعی از مسئولان برجسته بود که بر اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران تاکید داشتند. در این میان، مهندس لشگری، فرماندار شهرستان بهار، حجت الاسلام والمسلمین حاج اقا طهماسبی، امام جمعه بخش، سرهنگ طاهر، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بهار، دکتر ناظمی، معاون سیاسی فرمانداری، و سعید عزیزی، بخشدار صالح آباد، حضور یافتند و سخنانشان بر اهمیت حفظ روحیه جهادی و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید داشت.
این همایش، فراتر از یک مراسم تجلیل، رویدادی فرهنگی و ارزشی بود که در آن، نسل امروز با بخشی از تاریخ پرافتخار کشور خود و مردان مردی که در سخت‌ترین شرایط از میهن دفاع کردند، آشنا شدند. برگزاری چنین برنامه‌هایی، گامی مهم در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره کسانی است که جان خود را فدای امنیت و آرامش امروز جامعه کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزائی - همدان

تجلیل از حماسه‌آفرینان جنگ ۱۲ روزه در صالح آباد؛ پاسداشت ایثار رزمندگان جنگ تحمیلی

 

تجلیل از حماسه‌آفرینان جنگ ۱۲ روزه در صالح آباد

تجلیل از حماسه‌آفرینان جنگ ۱۲ روزه

تجلیل از حماسه‌آفرینان جنگ ۱۲ روزه

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مراسم تجلیل ، جنگ ۱۲ روزه ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
ماجرای عدم واریز وجه بلیت هواپیما در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به کجا رسید؟
ماجرای پرداخت خسارت به خودرو‌های آسیب دیده جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به کجا رسید؟
روایت تلخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از تاخیر در بازگشایی خوابگاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بنام خدا
با سلام
مسئله زمین و مسکن برای هر ایرانی سرپرست خانوار را با اختصاص حداقل 200 متر زمین و اعطای تسهیلات ساخت یک بار برای همیشه حل نمایید و تا در این دنیای فانی وقت باقی است به مردم پاک ایران اسلامی خدمت نمایید تا به امید خدا برای سایر کشورها نیز الگو به حساب آید چرا که زمین و آسمان و همه چیز متعلق به خداست.با این کار بسیاری از مشکلات مردم نیز حل شده خواهد بود.
۰
۰
پاسخ دادن
احیای آیین کهن جشن دیسون هلون در گذشته شوشتر + عکس
آخرین اخبار
احیای آیین کهن جشن دیسون هلون در گذشته شوشتر + عکس
گزارش تصویری از نونوار شدن جاده صالح آباد به تربت جام
بلاتکلیفی دانش آموزان کلاس اولی متولدین مهرماه برای ثبت نام در مدرسه
نمایی از چشم نوازی جنگل توسکستان گرگان در قاب دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
تاخیر در تحویل خودرو این بار به نیسان آبی رسید
برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان در اهر به مناسبت هفته دفاع مقدس + فیلم
گشت و گذاری به بوستان جنگلی پروفسور کردوانی در گرمسار + فیلم
آغاز بررداشت برنج از مزارع اردل + فیلم
تجلیل از حماسه‌آفرینان جنگ ۱۲ روزه در صالح آباد؛ پاسداشت ایثار رزمندگان جنگ تحمیلی + عکس