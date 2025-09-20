باشگاه خبرنگاران جوان: بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، انتظار می‌رود، ورود ریزگردها به آسمان استان روند افزایشی داشته باشد و این وضعیت احتمالا تا روز یکشنبه ادامه دارد.

در صورت تداوم این شرایط، مردم از ترددهای غیرضروری در فضای عمومی خودداری کنند و گروههای حساس شامل سالمندان، کودکان و افراد مبتلا به بیماریهای تنفسی، در صورت خروج از منزل حتماً از ماسکهای استاندارد استفاده کنند.

بر اساس شاخص های سنجش کیفیت هوا، اگر شاخص کیفیت هوا کمتر از ۵۰ باشد، هوا پاک،‌ بین ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بیشتر از ۳۰۱ خطرناک تلقی می شود.

منبع: روابط عمومی محیط زیست کردستان