باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از دانشگاهها و موسسات آموزشی کشور سال جدید تحصیلی جدید خود را از امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه و به صورت حضوری آغاز میکنند.
ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص مهمترین برنامه و سیاست وزارت علوم برای آغاز سال تحصیلی گفت: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته و جلساتی که با معاونین آموزشی دانشگاهها برگزار شد، قرار بر این است با تامین زیرساختهای لازم در این مراکز، کلاسهای آموزشی دانشجویان به صورت حضوری برگزار شود.
معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: ممکن است با شرایط خاصی نظیر مشکلات اقلیمی، ناترازی انرژی، آلودگی هوا یا اتفاقات غیرمترقبه دیگری مواجه شویم که مجبور باشیم از آموزش مجازی یا ترکیبی برای دانشجویان استفاده کنیم. به همین جهت ما به دانشگاهها اعلام کردیم حتما در اصلاح و تامین زیرساختهای لازم این آموزشها تلاش کنند؛ البته وزارت علوم نیز این شرایط را رصد میکند؛ بنابراین در صورت بروز چنین شرایطی امکان مجازی کردن آموزش دانشجویان وجود دارد که تدبیر برگزاری این آموزش به کارگروههای استانی واگذار شده است.
معاون آموزشی وزارت علوم از ارسال بخشنامهای در خصوص تمهیدات بازگشایی دانشگاهها و شروع سال تحصیلی خبر داد و گفت: آمادگی برای شروع سال تحصیلی نیازمند اتخاذ تمهیدات لازم در حوزههای مختلف اعم از آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و ... است؛ بنابراین در این زمینه ستادی در وزارت علوم تشکیل شد و از دانشگاهها درخواست کردیم مشکلات را بررسی و برای رفع آن تلاش کنند تا محیط پرنشاطی را برای دانشجویان فراهم کنیم.
معاون آموزشی وزارت علوم به زمان اعلام نتایج آزمون سراسری و کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: امسال نتایج این دو آزمون با تاخیر و پس از نیمه مهرماه اعلام خواهد شد. حدود یک هفته طول میکشد دانشجویان ورودی جدید نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. در نتیجه پیش بینی ما این است که سال تحصیلی این دانشجویان از هفته سوم یا چهارم مهرماه آغاز شود.
واحدی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه سال تحصیلی دانشجویان نوورود با سه هفته تاخیر شروع میشود. دانشگاهها موظف هستند این تاخیر آموزش را با افزایش ساعات آموزش در طول هفته جبران کنند.
بر این اساس دانشگاههای کشور نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را از امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه آغاز میکنند و برنامه ریزی برای شروع آموزش دانشجویان تا هفته آخر مهر ماه ادامه دارد.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به برنامه برخی دانشگاهها برای استقبال از سال تحصیلی جدید:
*دانشگاه علامه طباطبایی
بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه علامهطباطبائی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان همه مقاطع تحصیلی این دانشگاه بر اساس تقویم دانشگاهی از اول هفته گذشته آغاز شده بود و یک هفته ادامه داشت.
بازه زمانی حذف و اضافه برای دانشجویان دانشگاه علامهطباطبائی از ۱۲ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ و پایان حذف اضطراری ۱۷ دی ماه تعیین شده است.
کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی جدید دانشگاه علامهطباطبائی از امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری آغاز میشود.
در تقویم آموزشی دانشگاه علامهطباطبائی، چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ به عنوان پایان کلاسها و بازه زمانی برگزاری امتحانات پایان ترم ۲۸ دی ماه تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
زمان شروع کلاسهای دانشجویان نوورود مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، پس از اعلام نتایج سازمان سنجش اطلاعرسانی خواهد شد.
*دانشگاه تهران
بر اساس تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵؛ ثبتنام نیمسال اول تحصیلی دانشگاه تهران از ۸ شهریورماه آغاز شده بود و تا ۱۵ شهریورماه ادامه داشت.
کلاسهای نیمسال اول تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران نیز از امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه آغاز میشود. امتحانات پایانی نیمسال اول تحصیلی نیز از ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.
بازه زمانی ثبتنام نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیز ۱۸ تا ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴ خواهد بود و ۲۵ بهمنماه کلاسهای نیمسال دوم تحصیلی آغاز خواهد شد.
امتحانات نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، از سوم تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ به پایان میرسد.
فرصت دفاع از پایاننامههای دانشجویان دانشگاه تهران تا ۱۲ مهر تعیین شده است و در شرایط خاص تا ۲۶ مهر تمدید میشود. برای ورودیهای جدید نیز آغاز کلاسها از ۲۶ مهر خواهد بود.
*دانشگاه تربیت مدرس
بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، دانشجویان تمامی مقاطع این دانشگاه از ۲۲ تا ۲۶ شهریور ماه نسبت به انتخاب واحد خود اقدام کردند.
کلاسهای آموزشی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیز از امروز ۲۹ شهریور ماه جاری به صورت حضوری برگزار میشود. همچنین ۱۷ دی ماه جاری پایان کلاسهای نیم سال اول این دانشگاه عنوان شده است.
*دانشگاه علوم پزشکی تهران
بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ثبتنام نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از شنبه ۲۲ شهریور ماه آغاز شد و تا چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ادامه داشت.
زمان آغاز کلاسهای درس دانشجویان نیز از شنبه ۲۹ شهریورماه خواهد بود و تاریخ چهارشنبه ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ به عنوان پایان کلاسهای نیمسال اول تحصیلی در نظر گرفته شده است.
امتحانات نیمسال اول دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از یکشنبه ۲۸ دیماه تا سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ خواهد بود.
*دانشگاه علم و صنعت
بر اساس تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ (نیمسال ۱۴۰۴) کلاسهای آموزشی این نیمسال از یکم مهرماه آغاز خواهد شد. حذف و اضافه دروس نیز در بازه زمانی مشخصی برگزار میشود که طبق تقویم، زمان دقیق آن در بازه پنجم تا هفتم مهرماه تعیین شده است.
امتحانات میانترم دروس علوم پایه از اواسط نیمه دوم ترم آغاز میشود و ارزشیابی کلاسهای عملی و آزمایشگاهی در آذرماه صورت میگیرد.
پایان کلاسهای این نیم سال تحصیلی در ۱۱ دی ماه اعلام شده و شروع امتحانات پایانی از ۲۰ دیماه در نظر گرفته شده است. امتحانات نیز تا ۱ بهمنماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
*دانشگاه شریف
با تصمیم شورای دانشگاه صنعتی شریف، کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ برای تمامی مقاطع و دورهها از شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز میشود.
بر اساس تقویم آموزشی جدید دانشگاه صنعتی شریف ثبت نام دانشجویان این دانشگاه برای نیم سال جاری از ۱۵ مهرماه آغاز میشود و تا ۱۸ این ماه ادامه دارد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از ۱۴ تا ۱۸ دی ماه میتوانند نسبت به حذف اضطراری تک درس خود اقدام کنند. همچنین ۲۴ دی ماه پایان کلاسهای دانشجویان در نیم سال جاری تعیین شده است.
امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیز از دوم بهمن ماه آغاز میشود و تا ۱۱ این ماه ادامه دارد.
ثبت نام نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه صنعتی شریف از ۱۴ بهمن آغاز میشود و تا ۲۰ این ماه ادامه دارد. همچنین کلاسهای آموزشی دانشجویان نیز از ۲۵ بهمن ماه شروع خواهد شد.
بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه شریف، ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ پایان کلاسهای آموزشی دانشجویان خواهد بود. امتحانات پایان ترم نیز از ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ شروع میشود و تا دهم تیرماه ادامه دارد.
همزمان با شروع سال تحصیلی نیز معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تسهیل امور آموزشی با صدور بخشنامهای به معاونان آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی تسهیلات آموزشی دستور داد که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مهلت دفاع از پایاننامه و رساله دانشجویان را تا انتهای مهرماه سال ۱۴۰۴ تمدید کنند.
در این بخشنامه آمده است:دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مهلت دفاع از پایاننامه و رساله دانشجویان را تا انتهای مهرماه سال ۱۴۰۴ تمدید نمایند.
تمدید مورد اشاره در بند اول شامل دانشجویانی که در مقطع بالاتر پذیرفته شدهاند نیز میشود. در این رابطه هماهنگیهای لازم با سازمان سنجش آموزش کشور، برای ثبتنام پذیرفته شدگانی که تا ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۴ در مقطع قبلی دانش آموخته شدهاند، انجام شده است.
با توجه به تعویق آزمونهای نیم سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و تأخیر در اعلام نمرات، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند برای تسهیل امور دانشجویان با تصویب شورای آموزشی دانشگاه/ مؤسسه نسبت به تبدیل دروس پیشنیاز به همنیاز منحصراً برای نیمسال اول سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اقدام نمایند.
نظر به تأخیر شروع سال تحصیلی و آغاز کلاسهای درسی برای دانشجویان نوورود، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پیشبینیهای لازم را برای جبران هفتههای معوق و اجرای کامل برنامههای درسی مصوب شورای عالی برنامهریزی آموزشی به عمل آورند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با هدف افزایش کیفیت آموزش و یادگیری، برنامهریزی لازم را جهت انجام ارزیابیهای مستمر کلاسی توسط استادان در طول نیمسال تحصیلی به عمل آورند.
با توجه به اهمیت بهرهگیری از همه ظرفیتهای آموزشی و آمادگی برای ارائه آموزشهای ترکیبی، ارتقای زیرساختهای آموزش الکترونیکی و بستر نرمافزاری مناسب مورد توجه قرار گیرد.
نظر به اهمیت و نقش اساسی تعامل سازنده میان دانشجو و استاد راهنما در مقاطع تحصیلات تکمیلی، در شیوهنامههای اجرایی مربوط به فرایند انتخاب استاد راهنما، نظرات دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.
