رئیس پلیس راهور فراجا از راه‌اندازی پلتفرم جامع خدمات خودرویی خبر داد که به زودی در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد و امکان اطمینان از اصالت و صحت اطلاعات وسایل نقلیه را هنگام خرید اینترنتی فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به آماده‌سازی سکوی جامع خدمات خودرویی اعلام کرد: این سامانه به‌زودی برای استفاده عموم در دسترس قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه توضیح داد: پلیس در قالب این پلتفرم، طرح جامعی را دنبال می‌کند تا شهروندان هنگام خرید اینترنتی وسایل نقلیه بتوانند به صحت و اصالت اطلاعات درج‌شده اطمینان حاصل کنند و از کم‌وکیف تبلیغات و اطلاعات مربوطه مطلع شوند.

سردار حسینی همچنین افزود: هدف از ایجاد این سکوی خدمات خودرویی، فراهم کردن بستری امن و شفاف برای همه مردم است تا در خرید‌های اینترنتی، به‌ویژه در حوزه وسایل نقلیه، بتوانند استعلام‌ها و بررسی‌های لازم را به راحتی انجام دهند.

این پلتفرم، بخشی از تلاش‌های پلیس راهور برای افزایش امنیت معاملات خودرو و جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در فضای آنلاین است.

منبع: پلیس راهور

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۱:۱۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
استعلام فقط در صورتی باشد که هویت حقیقی شخص حتی در صورت استعلام از جانب حقوقی اثبات شود ،البته بسیاری از موارد مثلا ادرس خودرو ،اسم مالک و ....بنظرم نباید به این راحتی در اختیار کسی قرار بگیرد ،،،این صحت اسم و ادرس باید از جانب دفتر نیرو انتظامی فقط تایید شود(اسم و ادرس فروشنده) ،ان هم هنگامی که معامله صد در صد در حال انجام هست ،یعنی اخرین لحظه قبل از انتقال پول و بعد از صحت تمام موارد ان هم فقط برای نیروی دولت ،نه اینکه چیزی در اختیار خریدار قرار گیرد ،مثلا فروشنده و خریدار بروند پلیس ۱۱۰ ،فروشنده پلاک ماشین بدهد و در صورتی که با اثر انگشتش یکی باشد درگاه انتقال باز شود ،و خریدار فقط اثر انگشت خود را بگذارد و انتقال خودرو صورت بگیرد ،و پلیس هم از صحت انتقال وجه مطمین که شد در گاه را ببندد ،
نه کاغذ بازی دارد ،نه کلک و حقه و هیچ داستان دیگری ،کلش هر انتقال ده دقیقه هم بیشتر نخواهد شد .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آیا پس از کشته و مصدومبت بیش از ۸۰هزار نفر در سال هنوز الویت و ضرورتب نمی‌بینید که ..جهت کاهش تصادفات.. یک سامانه گزارشات تصویری مردمی...ایجاد و از فاجعه جادهها جلوگیری کنید ؟!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Belgium
ناشناس
۱۰:۰۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
شما هر کاری میکنید الا ساماندهی ترافیک ،نمیدونم نمی‌تونید یا نمی خواهید، البته بیشتر بنظر نمی خواهید هستش، چون معضل ترافیک راحت‌تر از چیزی هستش که با ابرازهای سخت و گرانقیمت مهندسی تا حدودی بشه حل کرد، نیاز به اندکی تفکر و مسیر تفکر لازمه.
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۱:۱۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
نمیخواهند داداش .
عمدیه ،تازه مصرف سوخت بالا یکی از دلایل عمده اش هم همینه
رفته بودم شیراز ،اسم خیابان را نمیدانم ولی نزدیکهای کمربندی شمالی و غربی شیراز بود ،یک دور برگردون باز نبود ،همه را بسته بودند ،از شمال شیراز سر از پلیس راه فسا در اوردیم و جایی بنام سردخانه فقط دنبال یک دور برگردان بودیم تا دوباره به زرهی برگردیم ،همین ،فکررکنم حدود ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر چرخیدیم و نصف روزمون هدر رفت ،
