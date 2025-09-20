باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به آماده‌سازی سکوی جامع خدمات خودرویی اعلام کرد: این سامانه به‌زودی برای استفاده عموم در دسترس قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه توضیح داد: پلیس در قالب این پلتفرم، طرح جامعی را دنبال می‌کند تا شهروندان هنگام خرید اینترنتی وسایل نقلیه بتوانند به صحت و اصالت اطلاعات درج‌شده اطمینان حاصل کنند و از کم‌وکیف تبلیغات و اطلاعات مربوطه مطلع شوند.

سردار حسینی همچنین افزود: هدف از ایجاد این سکوی خدمات خودرویی، فراهم کردن بستری امن و شفاف برای همه مردم است تا در خرید‌های اینترنتی، به‌ویژه در حوزه وسایل نقلیه، بتوانند استعلام‌ها و بررسی‌های لازم را به راحتی انجام دهند.

این پلتفرم، بخشی از تلاش‌های پلیس راهور برای افزایش امنیت معاملات خودرو و جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در فضای آنلاین است.

منبع: پلیس راهور