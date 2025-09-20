شهروندخبرنگار ما فیلمی از برداشت برنج از مزارع شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

برنج یکی از مهم‌ترین مواد غذایی در فرهنگ غذایی ایران است و در بسیاری از وعده‌های غذایی ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارد. در بین انواع مختلف برنج‌های موجود در بازار، برنج ایرانی به‌خاطر طعم و عطر بی‌نظیر، دانه‌های بلند و کیفیت بالای خود شناخته می‌شود.  از سوی دیگر نقش مهمی در افزایش سودآوری و افزایش کیفیت کشاورزان دارد. 
هم اکنون که فصل برداشت برنج آغاز شده است؛ کشاورزان شهرستان اردل از توابع استان چهارمحال و بختیاری مشغول برداشت برنج از مزارع خود هستند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاست که مشاهده می‌کنید.

منبع: هاشمی - چهارمحال و بختیاری

