محقق دانشگاه شهرکرد موفق به طراحی و تولید کیت تشخیصی و واکسن علیه بیماری VHS برای ماهیان قزل‌آلا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - خانم مقصودی مدیر آموزش پژوهش های توسعه و آِنده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: در کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری استان دو طرح تحت عناوین "طراحی کیت مولکولی تشخیص بیماری VHS ماهیان" و "طراحی واکسن علیه بیماری VHS برای ماهیان قزل‌آلا"  تصویب و به مرحله تحقیق و پژوهش رسید.

وی افزود: باتوجه به اینکه چهارمحال و بختیاری قطب تولید ماهیان سردابی و قزل‌آلاست، و هر ساله بیماری  ویروسیVHS باعث مرگ و میر ماهیان و خسارت به شیلات داران می شود اجرای این دو طرح در راستای کمک به تولید و اقتصاد، جزو طرح های اولویت دار استان قرار گرفت و انجام آن ضروری بود.

مبینی محقق و عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد نیز گفت: با اجرای این دو طرح با همکاری دامپزشکی استان، طراحی و تولید کیت مولکولی تشخیص سریع و دقیق بیماری VHS ماهیان  و  طراحی و تولید واکسن علیه این بیماری برای ماهیان قزل‌آلا به نتیجه رسید.

وی با اشاره به اینکه این نوع واکسن در نوع خود بی نظیر است افزود: این واکسن برای اولین بار در سطح ملی و بین المللی  طراحی و تولید شده است.

مبینی ادامه داد: جذب سرمایه گذار و حمایت از این طرح ها موجب تجاری سازی و تولید انبوه آن می شود.

به گفته وی؛ سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) یک بیماری حاد ویروسی بوده که باعث تلفات و مرگ و میر گسترده در بسیاری از گونه های ماهیان از جمله قزل آلای پرورشی می شود. این بیماری جزء بیماری های اخطار کردنی سازمان بهداشت جهانی دام بوده و به نوعی بیماری اول صنعت پرورش ماهی قزل آلا در دنیا می باشد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شیلات داران ، واکسن
خبرهای مرتبط
لزوم تشکیل کارگروه به منظور رفع مشکل آلودگی نفتی منطقه سرخون
توصیه‌های جهادکشاورزی به کشاورزان، انبارداران و شیلات داران
معاون تضمین کیفیت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی خبر داد؛
کسب دو گواهی ایزو در زمینه رضایت مشتری توسط موسسه رازی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دومین پیک شهروندی در شهرکرد رونمایی شد
آخرین اخبار
دومین پیک شهروندی در شهرکرد رونمایی شد
۴۵ ایده برای صنعت دامپروری و گاوشیری + فیلم
خطر افزایش مقاومت میکروبی در چهارمحال و بختیاری + فیلم
تولید واکسن VHS برای ماهیان قزل‌آلا در شهرکرد + فیلم