باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - خانم مقصودی مدیر آموزش پژوهش های توسعه و آِنده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: در کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری استان دو طرح تحت عناوین "طراحی کیت مولکولی تشخیص بیماری VHS ماهیان" و "طراحی واکسن علیه بیماری VHS برای ماهیان قزل‌آلا" تصویب و به مرحله تحقیق و پژوهش رسید.



وی افزود: باتوجه به اینکه چهارمحال و بختیاری قطب تولید ماهیان سردابی و قزل‌آلاست، و هر ساله بیماری ویروسیVHS باعث مرگ و میر ماهیان و خسارت به شیلات داران می شود اجرای این دو طرح در راستای کمک به تولید و اقتصاد، جزو طرح های اولویت دار استان قرار گرفت و انجام آن ضروری بود.



مبینی محقق و عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد نیز گفت: با اجرای این دو طرح با همکاری دامپزشکی استان، طراحی و تولید کیت مولکولی تشخیص سریع و دقیق بیماری VHS ماهیان و طراحی و تولید واکسن علیه این بیماری برای ماهیان قزل‌آلا به نتیجه رسید.



وی با اشاره به اینکه این نوع واکسن در نوع خود بی نظیر است افزود: این واکسن برای اولین بار در سطح ملی و بین المللی طراحی و تولید شده است.



مبینی ادامه داد: جذب سرمایه گذار و حمایت از این طرح ها موجب تجاری سازی و تولید انبوه آن می شود.



به گفته وی؛ سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) یک بیماری حاد ویروسی بوده که باعث تلفات و مرگ و میر گسترده در بسیاری از گونه های ماهیان از جمله قزل آلای پرورشی می شود. این بیماری جزء بیماری های اخطار کردنی سازمان بهداشت جهانی دام بوده و به نوعی بیماری اول صنعت پرورش ماهی قزل آلا در دنیا می باشد.



