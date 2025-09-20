باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پل شیشه‌ای نگل، جاذبه گردشگری کردستان + فیلم

طولانی‌ترین پل شیشه‌ای غرب آسیا در روستای نگل مریوان در استان کردستان این روزها میزبان گردشگران و مسافران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پل شیشه‌ای نگل از بزرگترین پل‌های شیشه‌ای خاورمیانه محسوب می‌شود در تمام فصول سال زیبایی‌های خاص خود را دارد.

این پل ۸۸ متر ارتفاع و ۴۵۰ متر طول دارد و در ۴۵ کیلومتری سنندج واقع شده‌است.

پل معلق شیشه‌ای نگل برفراز رودخانه خروشان و زیبای روستای نگل ساخته شده است.

 

 

