در ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲ چهره شاخص و عنوان دار ایران به مصاف رقبایشان می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آغاز رقابت‌های ۳ وزن پایانی کشتی فزنگی قهرمانی جهان در کرواسی، از ساعت ۱۲ ظهر امروز شنبه به وقت تهران، ۳ فرنگی کار ایران به مصاف رقبای خود می‌روند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۲۶ کشتی‌گیر حضور دارند، محمدمهدی کشتکار در اولین تجربه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان، پس استراحت در دور نخست، به مصاف برنده دیدار میان مورتن تورسن از نروژ و بوشینگ هوانگ از چین می‌رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۳۴ کشتی‌گیر به میدان می‌روند، سعید اسماعیلی دارنده مدال طلای المپیک پاریس و نابغه کشتی ایران، در نخستین تجربه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان، پس از استراحت در دور اول، مقابل سباستین ناد از صربستان کشتی می‌گیرد.

 در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۳۱ کشتی‌گیر حضور دارند، علیرضا مهمدی دارنده مدال‌های نقره جهان و المپیک، در دور اول با هانس واگنر از آلمان کشتی می‌گیرد و در صورت غلبه بر این حریف، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان دانیل الکساندروف از بلغارستان و آوندانو از ونزوئلا می‌رود.

برنامه مسابقات روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان به شرح زیر است:

شنبه ۲۹ شهریور:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم
ساعت ۱۸ تا ۱۹: رقابت‌های نیمه‌نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: فینال و رده‌بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم (سهرابی و ساروی)

Iran (Islamic Republic of)
مردم
۱۰:۵۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
کشتی ایران جور فوتبال مارا می‌کشد فوتبال لیستها پر ادعا پر حاشیه روان مردم را به چالش می‌کشند وبا کمترین کیفیت بیشترین درآمد را دارند پر هزینه ترین ورزش وکمتریت استاندارد جهانی را دارند بودجه کشور را به باد میدهند وبرای شکست‌های پی در پی خود داوران زمین ودههابهانه می‌آورند کمترین موفقیت هم دارند چون انها روحیه پهلوانی ندارند تنها هنرشان حاشیه درست کردن برای رقبای خود هستند اما در کشتی قهرمان جهان می‌شویم فوتبالیستها از کشتی گیران معرفت و انسانیت را یاد بگیرند
۰
۷
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۵۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دبیر فعلا خودشو ثابت کرده
۱
۱۲
پاسخ دادن
