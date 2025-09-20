باشگاه خبرنگاران جوان _ زهره موسوی گفت: هرساله مهاجرت پرندگان مهاجر به تالاب میقان اراک از اواسط مهرماه انجام می‌شد که این امر امسال به دلیل تغییر اقلیم و گرمای زیاد، زودتر از سال‌های قبل آغاز شده است.

وی بیان کرد: اگر در مناطق زادآوری (سیبری، شمال اروپا، آسیای میانه) هوا زودتر سرد شده باشد یا بارش برف زودتر رخ دهد، پرندگان مجبور می‌شوند که زودتر حرکت کنند.

معاون محیط زیست و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: کاهش منابع غذایی در زیستگاه‌های شمالی از دیگر علل احتمالی مهاجرت زودهنگام پرندگان مهاجر است.

موسوی اظهار کرد: کاهش پوشش گیاهی یا یخ‌زدگی منابع آبی باعث می‌شود تا پرندگان دسترسی به غذا نداشته باشند و زودتر به سمت مناطق زمستان‌گذرانی حرکت کنند.

وی، خشکسالی و تغییر شرایط تالاب‌های میانی مسیر را هم از دیگر موارد مهاجرت زودهنگام بیان کرد و گفت: بسیاری از تالاب‌های بین‌راهی در ترکمنستان، قزاقستان و حتی داخل ایران خشک شده‌اند و پرندگان برای بقا به ناچار باید خود را سریع‌تر به تالاب‌هایی مثل میقان اراک برسانند.

معاون محیط زیست و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: شکار هم از دیگر موضوعات تاثیرگذار است، اگر در مسیر مهاجرت، ناامنی (شکار یا آلودگی صوتی و نوری) زیاد باشد، پرندگان مهاجرت را سریع‌تر و فشرده‌تر انجام می‌دهند.

موسوی اظهار کرد: از طرف دیگر تالاب میقان اراک شرایط خاصی دارد و بسترهای لازم زیستی برای پرندگان مهیا است و ممکن است که به دلیل وجود منابع غذایی (گیاهان، بی‌مهرگان، کشاورزی اطراف) یا سطح آب مناسب، این تالاب امسال زودتر به یک مقصد جذاب برای پرندگان تبدیل شده است.

وی بیان کرد: هم‌اکنون بیش از چهار هزار پرنده آبزی و کنار آبزی از جمله فلامینگو، ابیا، اردک سرسبز، چنگر، کاکایی، بوتیمار، اِگرت و حواسیل، خود را به تالاب میقان اراک رسانده‌اند.

تالاب میقان اراک زیستگاه ۱۴۰ گونه پرنده است و سالانه ۵۳ گونه پرنده مهاجر وارد این تالاب می‌شود که مهمترین آنها دُرنای خاکستری، چنگر، خوتکا، اردک نوک پهن، فلامینگو، غاز خاکستری، هوبره، تنجه، حواصیل و اردک سرسبز است.

منبع ایرنا