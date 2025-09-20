دو گردشگر مصدوم اصفهانی با تلاش نفس‌گیر و مداوم امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان ایلام پس از ۲۰ ساعت عملیات در دره سخت‌گذر و فنی «ویژدرون» نجات یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام با اشاره به جزئیات این عملیات دشوار، اظهار کرد: ساعت چهار بامداد جمعه، گزارش سقوط دو گردشگر به عمق دره ویژدرون دریافت شد.

حمزه محمدی‌مقدم ادامه داد: نجاتگران بلافاصله با تجهیزات فنی و تخصصی، عازم محل حادثه شدند و پس از پیمایش مسیری طاقت‌فرسا و کوهستانی خود را به مصدومان رساندند.

وی افزود: یکی از گردشگران به‌ دلیل سقوط از ارتفاع دچار شکستگی در ناحیه مچ و ساق پا شده و گردشگر دیگر نیز از ناحیه پا دچار دررفتگی شده بود.
محمدی بیان کرد: تیم‌های امدادی ضمن انجام اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی با استفاده از تجهیزات حمل ویژه و با رعایت اصول ایمنی، مصدومان را از دره خارج کرده و به نقطه امن منتقل کردند.

محمدی‌مقدم توضیح داد: این عملیات طاقت‌فرسا که از نخستین ساعات بامداد آغاز شده بود، سرانجام حوالی ساعت ۲۳:۳۰ جمعه شب با موفقیت به پایان رسید و مصدومان برای ادامه روند درمان، تحویل عوامل اورژانس و سپس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام با تاکید بر ضرورت آگاهی و آمادگی گردشگران، به ویژه افراد غیربومی، گفت که طبیعت زیبای استان ایلام هرچند دلرباست، اما در دل خود مسیرهایی سخت‌گذر و خطرناک را پنهان کرده است، از این رو، توصیه می‌شود گردشگران پیش از ورود به این مناطق کوهستانی، از راهنمایی افراد بومی و آشنا به مسیر استفاده کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

دره «ویژدرون» (به کردی: وێژدەروەن) در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری شهر ایلام، ۵۰ کیلومتری مرکز شهرستان ملکشاهی و ۳۶ کیلومتری سد چم‌گردلان و در نزدیکی روستای «مهر» در شهرستان ملکشاهی قرار دارد و بخشی از مسیر عبور رودخانه کنجان‌چم را در بر می‌گیرد.

طول این دره حدود ۶ کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دریا ۸۱۰ متر است.

دیواره‌های صخره‌ای ویژدرون در برخی نقاط به ارتفاع ۲۰۰ متر می‌رسد و عمق آن در بخش‌های مختلف متغیر است.

مجاورت این دره با سد چم‌گردلان و موقعیت طبیعی خاص، آن را به یکی از محورهای گردشگری و پژوهشی استان تبدیل کرده‌است.

محیط بکر و دست‌نخورده اطراف دره، چشم‌اندازهای کم‌نظیری را برای گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی فراهم می‌کند.

ویژدرون به عنوان یکی از چهار دره عمیق شناخته‌شده در جغرافیای طبیعی ایران، همواره مورد توجه زمین‌شناسان و طبیعت‌دوستان بوده‌است.

کارشناسان معتقدند شکل‌گیری این دره نتیجه فرسایش طولانی‌مدت رودخانه کنجان‌چم در بستر سنگی زاگرس است.

منبع ایرنا

برچسب ها: گردشگری ، امداد و نجات
خبرهای مرتبط
کشف پیکرک سفالی در دهلران؛ میراثی از دوران پیش از تاریخ
بدون سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و اشتغال امکان‌پذیر نیست
کشف معادن گمشدۀ هخامنشی در غرب ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
نجات جان دو گردشگر در دره «ویژدرون» با تلاش نجاتگران هلال‌احمر ایلام