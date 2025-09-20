باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام با اشاره به جزئیات این عملیات دشوار، اظهار کرد: ساعت چهار بامداد جمعه، گزارش سقوط دو گردشگر به عمق دره ویژدرون دریافت شد.
حمزه محمدیمقدم ادامه داد: نجاتگران بلافاصله با تجهیزات فنی و تخصصی، عازم محل حادثه شدند و پس از پیمایش مسیری طاقتفرسا و کوهستانی خود را به مصدومان رساندند.
وی افزود: یکی از گردشگران به دلیل سقوط از ارتفاع دچار شکستگی در ناحیه مچ و ساق پا شده و گردشگر دیگر نیز از ناحیه پا دچار دررفتگی شده بود.
محمدی بیان کرد: تیمهای امدادی ضمن انجام اقدامات اولیه درمانی و پیشبیمارستانی با استفاده از تجهیزات حمل ویژه و با رعایت اصول ایمنی، مصدومان را از دره خارج کرده و به نقطه امن منتقل کردند.
محمدیمقدم توضیح داد: این عملیات طاقتفرسا که از نخستین ساعات بامداد آغاز شده بود، سرانجام حوالی ساعت ۲۳:۳۰ جمعه شب با موفقیت به پایان رسید و مصدومان برای ادامه روند درمان، تحویل عوامل اورژانس و سپس به مراکز درمانی منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام با تاکید بر ضرورت آگاهی و آمادگی گردشگران، به ویژه افراد غیربومی، گفت که طبیعت زیبای استان ایلام هرچند دلرباست، اما در دل خود مسیرهایی سختگذر و خطرناک را پنهان کرده است، از این رو، توصیه میشود گردشگران پیش از ورود به این مناطق کوهستانی، از راهنمایی افراد بومی و آشنا به مسیر استفاده کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
دره «ویژدرون» (به کردی: وێژدەروەن) در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری شهر ایلام، ۵۰ کیلومتری مرکز شهرستان ملکشاهی و ۳۶ کیلومتری سد چمگردلان و در نزدیکی روستای «مهر» در شهرستان ملکشاهی قرار دارد و بخشی از مسیر عبور رودخانه کنجانچم را در بر میگیرد.
طول این دره حدود ۶ کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دریا ۸۱۰ متر است.
دیوارههای صخرهای ویژدرون در برخی نقاط به ارتفاع ۲۰۰ متر میرسد و عمق آن در بخشهای مختلف متغیر است.
مجاورت این دره با سد چمگردلان و موقعیت طبیعی خاص، آن را به یکی از محورهای گردشگری و پژوهشی استان تبدیل کردهاست.
محیط بکر و دستنخورده اطراف دره، چشماندازهای کمنظیری را برای گردشگران و علاقهمندان به طبیعتگردی فراهم میکند.
ویژدرون به عنوان یکی از چهار دره عمیق شناختهشده در جغرافیای طبیعی ایران، همواره مورد توجه زمینشناسان و طبیعتدوستان بودهاست.
کارشناسان معتقدند شکلگیری این دره نتیجه فرسایش طولانیمدت رودخانه کنجانچم در بستر سنگی زاگرس است.
