باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که دموکراتها مرزهای باز میخواهند، میخواهند کشور مبارزه با جرم را متوقف کند، و همچنین «مردان در ورزشهای زنان بازی کنند، آنها 'تراجنسیتی' را برای همه میخواهند.»
او افزود که «اگر به خواستههایشان نرسند، دولت را باز نخواهند کرد.»
علاوه بر این، رئیسجمهور آمریکا اظهار داشت که، چون جمهوریخواهان آراى مردمى را بردند، هر هفت ایالت چرخشی را بردند، کالج الکترال را با اکثریت قاطع بردند (۲۶۰۰ به ۵۲۵)، حزب دموکرات باید احترام به دموکراسی ما و اراده رایدهندگان را عملی کند!
دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که یک حمله علیه یک کشتی قاچاق مواد مخدر در حوزه مسئولیت فرماندهی جنوبی انجام شده است.
ترامپ در پستی در Truth Social نوشت: اطلاعات تأیید کرد که این کشتی در حال قاچاق مواد مخدر غیرقانونی بوده و در حال عبور از یک گذرگاه شناخته شده قاچاق مواد مخدر برای مسموم کردن آمریکاییها بوده است. این حمله منجر به کشته شدن ۳ مرد تروریست مواد مخدر سوار بر کشتی شد که در آبهای بینالمللی بود.
علاوه بر این، رئیس جمهور آمریکا پیامی برای توقف فروش فنتانیل، مواد مخدر و مواد مخدر غیرقانونی در آمریکا و ارتکاب خشونت و تروریسم علیه آمریکاییها! ارسال کرد.
منبع: خبرگزاری فرانسه