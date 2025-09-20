وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان در جنگ ۱۲ روزه با محدودیت‌های زیادی برای شرکت در المپیاد‌ها اعزام شدند و خوشبختانه افتخار آفرینی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در نشست صمیمی با مدال آوران المپیاد‌های جهانی با بیان اینکه خوشحالم در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، زمینه این دیدار صمیمی مهیا شده است، اظهار کرد: از این‌که باعث درخشش جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی شدید و پرچم کشور عزیزمان با دستان شما بر قله‌های رفیع علم و دانش دنیا برافراشته شد، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی افزود: از رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان، عوامل اجرایی و علمی و اساتید این باشگاه و والدین نیز قدردانی می‌کنم.

کاظمی در ادامه با اشاره به حضور والدین در کنار دانش آموزان، تأکید کرد: همراهی شما خانواده‌ها با دانش‌آموزان بسیار ارزشمند است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: کسب موفقیت نهایی با اراده، پشتکار و تلاش بی حد شما مدال آوران بود.

وی گفت: امیدوارم نام ایران را بر بلندای جهان همچنان برافراشته نگاه دارید و به عنوان یک دانش آموز تراز جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی بدرخشید.

کاظمی با اشاره به کسب نتایج متفاوت و ارزشمند در المپیاد‌های جهانی امسال، اظهار کرد: دو هدف را باید در چشم انداز باشگاه دانش پژوهان جوان داشته باشیم؛ تثبیت و ارتقای جایگاه و به فکر صعود به قله‌های بیشتری باشیم که این اهداف به تدوین نقشه راه نیاز دارد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: خوشبختانه امسال با چهار مدال بیشتر و ۲۰ پله رشد توانستیم علاوه بر حفظ جایگاه قبلی، رشد چشمگیری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه این نکته مهم است موفقیت‌ها در چه شرایطی حاصل شد، گفت: استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی کشور ما را در شرایطی قرار داد که محدودیت‌هایی در ارتباطات و حمل و نقل ایجاد شد و دانش آموزان ما در جنگ ۱۲ روزه با محدودیت‌های زیادی به المپیاد‌ها اعزام شدند و خوشبختانه افتخار آفرینی کردند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دغدغه‌هایی که مدال آوران در این نشست مطرح کردند، تصریح کرد: پیگیر رفع دغدغه‌های شما هستیم.

کاظمی با بیان اینکه کسب ۵ مدال طلا در المپیاد نجوم و اخترفیزیک افتخار بی نظیری بود، گفت: دولت چهاردهم دو سیاست کلان؛ عدالت و کیفیت دارد و نقش باشگاه باید در توسعه این عدالت و کیفیت مشخص شود که چگونه آن را پیگیری می‌کند و تحقق می‌بخشد.

وی با اشاره به اینکه استعداد‌ها در تمامی نقاط کشور نهفته است و ما باید زمینه کشف و ظهور این استعداد‌ها را فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: نگاه عدالت محور است که باعث رشد و شکوفایی استعداد‌های دانش آموزان می‌شود و باشگاه باید برای این موضوع برنامه ریزی داشته باشد.

کاظمی تأکید کرد: دانش آموزان المپیاد‌های جهانی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز اثرگذار و الگو باشند.

وی با اشاره به اقدام غرور آفرین مدال آوران در المپیاد جهانی ریاضی، خاطرنشان کرد: علاوه بر افتخار به کسب مدال شما، به این رفتار‌های شما که تراز جمهوری اسلامی‌ایران است نیز افتخار می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه توکل برخدا، اعتماد و آرامش به شما می‌دهد، گفت: رفتار‌های المپیادی مهم‌تر از المپیاد‌ها است چرا که شما مدال آوران عزیز به الگو‌های جامعه تبدیل می‌شوید و باید این جایگاه ملی و بین المللی را حفظ کنید.

وی افزود: این جایگاه صرفاً به دانش نیست، دانشی ارزش دارد که با تلفیقی از باور‌ها و فرهنگ ملی عجین شده باشد.

وزیر آموزش و پرورش در ابتدای این دیدار به همراه مدال آوران المپیاد‌های جهانی از نمایشگاه‌های آثار برگزیده بیست و پنجمین فراخوان ملی پرسش مهر ریاست جمهوری بازدید کردند.

در انتهای این نشست تعدادی از مدال آوران و اساتید تیم‌های المپیاد‌های جهانی به نمایندگی از سایرین به بیان پیشنهاد‌ها و نظرات خود پرداختند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: المپیاد دانش آموزی ، آموزش و پرورش
