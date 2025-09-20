سنگ شکن فناورانه، در مسیر توسعه صادرات + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان- سنگ شکن مخروطی محصول دانش بنیان ایرانی در سی و دومین دوره نمایشگاه صنعت و معدن آسیای مرکزی در شهر آلماتی قزاقستان به نمایش درآمد.

این محصول با کیفیت بالا و قیمت رقابتی به ۱۵ کشور صادر می‌شود.