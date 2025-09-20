سنگ شکن فناورانه، در مسیر توسعه صادرات + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0633\u0646\u06af \u0634\u06a9\u0646 \u0645\u062e\u0631\u0648\u0637\u06cc \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u06cc \u0648 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0635\u0646\u0639\u062a \u0648 \u0645\u0639\u062f\u0646 \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0622\u0644\u0645\u0627\u062a\u06cc \u0642\u0632\u0627\u0642\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0628\u0627 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0628\u0627\u0644\u0627 \u0648 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u06f1\u06f5 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n
مسئله زمین و مسکن برای هر ایرانی سرپرست خانوار را با اختصاص حداقل 200 متر زمین و اعطای تسهیلات ساخت یک بار برای همیشه حل نمایید و تا در این دنیای فانی وقت باقی است به مردم پاک ایران اسلامی خدمت نمایید تا به امید خدا برای سایر کشورها نیز الگو به حساب آید چرا که زمین و آسمان و همه چیز متعلق به خداست.با این کار بسیاری از مشکلات مردم نیز حل شده خواهد بود. صدا و سیما به گوش سران قوا برسانید.