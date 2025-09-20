باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سنگ شکن فناورانه، در مسیر توسعه صادرات + فیلم

متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند به دانش فنی تولید دستگاه سنگ شکن مخروطی دست یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سنگ شکن مخروطی محصول دانش بنیان ایرانی در سی و دومین دوره نمایشگاه صنعت و معدن آسیای مرکزی در شهر آلماتی قزاقستان به نمایش درآمد.

این محصول با کیفیت بالا و قیمت رقابتی به ۱۵ کشور صادر می‌شود.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بنام خدا
با سلام
مسئله زمین و مسکن برای هر ایرانی سرپرست خانوار را با اختصاص حداقل 200 متر زمین و اعطای تسهیلات ساخت یک بار برای همیشه حل نمایید و تا در این دنیای فانی وقت باقی است به مردم پاک ایران اسلامی خدمت نمایید تا به امید خدا برای سایر کشورها نیز الگو به حساب آید چرا که زمین و آسمان و همه چیز متعلق به خداست.با این کار بسیاری از مشکلات مردم نیز حل شده خواهد بود. صدا و سیما به گوش سران قوا برسانید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
این دستگاه را با هزینه ای جانبی مثل اب و برق به شرکتهایی که پول میریزن بحساب دولت بدبد برن کوه های کویری باقی مانده را در کنار شن های طبیعی موجور هرزاران ساله ریز ریز کنن با قیمت گزاف بفروشن به چند تای باقی موندا که هنوز نیخان روستا احیا کنن و منابع طبیعی و فرماندار و نیروی انتظامی هم آماده باش باشت اگه کسی خواست یع وانت از شن طبیعی بر داره دستگیر و اعدام
