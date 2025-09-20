سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از لزوم ایمن‌سازی فضا‌های فیزیکی مدارس با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: با آغاز سال تحصیلی، مدیران مدارس باید نسبت به نصب پوشش‌ها و ضربه‌گیر بر روی اشیا و اجسام لبه‌دار، تیز و برنده اقدام کنند.

وی افزود: بخش‌هایی مانند لبه دیوارها، پله‌ها و ستون‌ها باید توسط پوشش‌های اسفنجی و ضربه‌گیر پوشیده شود تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

ملکی با تأکید بر اهمیت این موضوع در مدارس ابتدایی تصریح کرد: در مقاطع ابتدایی که دانش‌آموزان دائم در حال دویدن و بازیگوشی هستند، احتمال برخورد با این بخش‌ها و آسیب‌دیدگی بسیار زیاد است؛ بنابراین مدیران مدارس باید ایمنی این نقاط را در اولویت قرار دهند.

برچسب ها: ایمن سازی ، آتش نشانی
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۴۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
پله های مدارس باید هر نیم متر یه ردیف دستگیره خیلی محکم داشته باشه
