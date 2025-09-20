فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: واژگونی خودرو نیروی انتظامی در شهرستان بویراحمد جان ۲ تن از پرسنل این فرماندهی را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ گرجیان گفت: واژگونی خودرو نیروی انتظامی در شهرستان بویراحمد جان ۲ تن از پرسنل این فرماندهی را گرفت. این موضوع حدود ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد شنبه ۲۹ شهریور در منطقه کمربندی یاسوج محدوده روستای مختار رخ داد.

وی اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سمند پلیس که در حال گشت زنی جهت پیشگیری از جرائم و در راستای امنیت در منطقه بود به دلایل نامعلومی از جاده منحرف و از روی پل مختار سقوط کرد که به دنبال این حادثه دو مامور پلیس پاسگاه مختار شهرستان بویراحمد فوت کرده و یک مامور دیگر مجروح شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد در خصوص علت حادثه تصریح کرد: علت این حادثه هنوز بصورت دقیق مشخص نیست اما بنا به گفته شاهدان عینی یک دستگاه خودرو باعث انحراف و سقوط خودرو پلیس از روی پل مختار شده است.

گرجیان اضافه کرد: موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت و تحقیقات لازم در این خصوص در حال انجام است.

منبع: ایسنا