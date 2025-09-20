فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: واژگونی خودرو نیروی انتظامی در شهرستان بویراحمد جان ۲ تن از پرسنل این فرماندهی را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ گرجیان گفت: واژگونی خودرو نیروی انتظامی در شهرستان بویراحمد جان ۲ تن از پرسنل این فرماندهی را گرفت. این موضوع حدود ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد شنبه ۲۹ شهریور در  منطقه کمربندی یاسوج محدوده روستای مختار رخ داد.

وی اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سمند پلیس که در حال گشت زنی جهت پیشگیری از جرائم و در راستای امنیت در منطقه بود به دلایل نامعلومی از جاده منحرف و از روی پل مختار سقوط کرد که به دنبال این حادثه دو مامور پلیس پاسگاه مختار شهرستان بویراحمد فوت کرده و یک مامور دیگر مجروح شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد در خصوص علت حادثه تصریح کرد: علت این حادثه هنوز بصورت دقیق مشخص نیست اما بنا به گفته شاهدان عینی یک دستگاه خودرو باعث انحراف و سقوط خودرو پلیس از روی پل مختار شده است.

شهادت ۲ مامور فراجا در پی واژگونی خودروی پلیس

 

گرجیان اضافه کرد: موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت و تحقیقات لازم در این خصوص در حال انجام است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: واژگونی خودرو ، نیروی انتظامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
شهید؟سرعت بالا وعدم توانایی کنترل راننده سقوط می‌کنند شهید محسوب میشوند؟
ناجا هم برای اینکه لقب شهید بگذارد سعی کرده حادثه را تقریبا عمدی و یا ترور جلوه دهد نه عزیزان یا خواب آلودگی راننده بود یا سرعت غیر مجاز
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
شهادتتان مبارک تان ،نیروی انتظامی ممنون که هستید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
روحشان شاد ویادشان گرامی ،
پلیسهای عزیز دمتون گرم ، ممنون که هستید خدا قوت
۱
۴
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۱:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چرا مواظب جان ماموران نیروهای مسلح خودمان نیستیم به خدا اینها سرمایه های مملکت هستند
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
عزیزم بخاطر سهل انگاری وسرعت بالا خودرو منحرف شد خدایی یکبار بخوان بعدش بیا بنال
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
طفلکی پلیس ها چقدر مظلوم واقع شدند یک روز حمله تروریستی یک روز واژگونی خودرو خدا به داد دل خانواده شون برسه با این حقوق چندر غاز دارند زحمت میکشند جان شون را کف دست شون گرفتن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
عاملین سقوط و تله گذاری باید محاکمه شوند
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اون خودرویی که اینا رو منحرف کرده مقصره
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
این قضیه خیلی مشکوکه چرا دقیقاً روی پل این اتفاق براشون رخ داده.؟! بررسی کنید.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خداوند ایشان را قرین رحمت خود قرار دهد
باعث تأسف هر روز شاهد شهادت این عزیزان هستیم
دولت و فرماندهان نظامی باید فکری عاجل برای این موضوع
بکنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
هر روز داریم تلفات پلیس میدیم. اما مسولین بی بخار فراجا و کشوری اصلا واسه جان این بنده های خدا ارزش قائل نیستند والا اینا هم زن و بچه و خانواده دارن. چرا کسی صداش در نمیاد که چرا این همه تلفات پلیس داریم. کافی بود یه آتش نشان شهید میشد . هشتک ها بود که راه می‌افتاد .
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۰:۴۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
حرف تون درست هرروز تلفات پلیس داریم وباید به موضوع رسیدگی شود اما یک موضوع مغفول مانده ، جایی که جماعت قاچاقچی موادمخدر وسوخت ومخلان نظم جامعه وسارقان توسط همین فضای مجازی بی دروپیکر گستاخ شدند (با کامنت های دم ..... گرم که خوب حساب پلیس رارسیدند و تایید ولایک دیگران زیرکامنت ها ) وازطرفی شیخ صفت برخورد کردن خود با یک عده بی فرهنگ کاربه اینجا رسیده ، پلیس همه جای دنیا خط قرمزه امادرایران شده مایه تمسخر وتفریح یک عده احمق توفضای مجازی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
با قاطعیت میشه گفت که این حادثه هدفمند بوده و قصد انجام یک نوع ترور فیزیکی بوده و با برنامه اجرا شده و شکی درش نیست ... !!
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دوربین را خدا بررسی می کنه ببینه چکار کردن چی شده
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
حتما براشون تله گذاشته بودند. افتادن به جون پلیس ها
۲
۱۲
پاسخ دادن
آخرین اخبار
