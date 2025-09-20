معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: باید یک شبکه پایدار بین مسائل علوم اعصاب و علوم اجتماعی ایجاد کرد تا در زندگی روزمره افراد موثر تر باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم- مهدی مقتدایی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در چهارمین همایش نورو تالک گفت: این همایش فرصتی برای یادگیری در زمینه ترکیب علوم اعصاب و علوم اجتماعی است.علوم اعصاب سبب شده فرایند های تصمیم گیری را بهتر درک کنیم. 

یه گفته وی علوم اجتماعی و علوم اعصاب  امور جامعه و رفتارهای ناشی از آن را به ما نشان می دهد. زیست شناسی و  رفتارهای افراد در جامعه موضوع مهمی است. 

مقتدایی تصریح کرد: باید یک شبکه پایدار بین مسائل علوم اعصاب و علوم اجتماعی ایجاد کرده تا در زندگی روزمره افراد موثر تر باشد.

در ادامه مراسم سید بهنام الدین جامعی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: اکنون گفتمان مبتنی بر علوم اعصاب در دنیا موضوع مهمی است.در ایران مرکز تحقیقات علوم اعصاب  نیز در همین خصوص کارهایی کرده است.

به گفته وی علوم اعصاب از مرز پزشکی و علوم زیستی عبور کرده و به مسائل اجتماعی ورود کرده است.

جامعی تصریح کرد: جنبه های مختلف علوم اعصاب در حوزه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی اقتصادی و حتی سیاسی کاربرد دارد. 

وی تاکید کرد: وضعیت بیماری های اعصاب و روان ‌ و شیوع عارضه نورولوژی در کشور ما مانند سایر کشورهای دنیا است.

