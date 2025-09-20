باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ونزوئلا روز جمعه ایالات متحده را به راه انداختن یک «جنگ اعلامنشده» در دریای کارائیب متهم کرد و خواستار بررسی سازمان ملل متحد در مورد حملات آمریکا شد که طی هفتههای اخیر عده ای را به اتهام قاچاقچی ادعایی مواد مخدر در قایقها کشته است.
واشنگتن ناوگان جنگی خود را به آبهای بینالمللی سواحل ونزوئلا اعزام کرده که توسط جنگندههای اف-۳۵ مستقر در پورتوریکو پشتیبانی میشوند؛ اقدامی که آن را یک عملیات ضد مواد مخدر مینامد.
ولادیمیر پادریینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، در حین حضور در یک رزمایش نظامی که در پاسخ به «تهدید» آمریکا برگزار شد، گفت: «این یک جنگ اعلامنشده است و شما میبینید که چگونه افراد، چه قاچاقچی مواد مخدر باشند و چه نباشند، در دریای کارائیب اعدام شدهاند. اعدام بدون حق دفاع.»
اظهارات او ساعاتی پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، حمله نظامی دیگری به یک قایق را اعلام کرد و ادعا نمود که سه «نارکوتروریست»(قاچاقچی موادمخدر تروریست) ادعایی دیگر کشته شدهاند که با این حساب، تعداد کل کشتهشدگان در هفتههای اخیر به ۱۷ نفر رسید.
او گفت چه زمانی این حمله رخ داده و فقط مشخص کرد که در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی جنوبی ایالات متحده اتفاق افتاده که آمریکای مرکزی و جنوبی و همچنین کارائیب را شامل میشود.
این حملات بحثهایی را درباره قانونی بودن این کشتارها برانگیخته است، چرا که قاچاق مواد مخدر به خودی خود طبق قوانین ایالات متحده جرمی قابل مجازات اعدام نیست.
واشنگتن همچنین جزئیات مشخصی برای اثبات ادعاهای خود مبنی بر اینکه قایقهای مورد هدف واقعاً در حال قاچاق مواد مخدر بودهاند، ارائه نداده است.
دادستان کل ونزوئلا، اعلام کرد که «استفاده از موشک و جنگافزارهای هستهای برای قتل ماهیگیران بیپناه روی یک قایق کوچک، جنایت علیه بشریت است که باید توسط سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.»
بزرگترین حضور نیروی دریایی آمریکا در کارائیب طی دهههای اخیر، این نگرانی را دامن زده که ایالات متحده قصد حمله به قلمرو ونزوئلا را دارد.
روز چهارشنبه، ونزوئلا در پاسخ به تهدید ناوگروهی متشکل از هفت کشتی و یک زیردریایی هستهای آمریکا، رزمایش سهروزهای در جزیره کارائیبی لا اورکیلا (La Orchila) آغاز کرد.
لا اورکیلا نزدیک به منطقهای است که ایالات متحده در آخر هفته یک کشتی ماهیگیری ونزوئلایی را به مدت هشت ساعت توقیف و نگهداری کرد.
منبع: خبرگزاری فرانسه