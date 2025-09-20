باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد سلطانی کاظمی رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: شهرستان باغملک با ۶۰۰ هکتار بیشترین سطح باغات را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستانهای دزپارت، ایذه، اندیمشک و اندیکا در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی افزود: برداشت انار خوزستان از دهه دوم شهریورماه آغاز میشود و تا دهه اول آذرماه ادامه خواهد داشت.
به گفته وی برآورد میشود در سال جاری ۲۳ هزار تن انار از انارستانهای استان برداشت و روانه بازارهای محلی، استانی و کشوری شود و بخشی از این محصول به صنایع فرآوری محلی اختصاص خواهد یافت.
سلطانی کاظمی در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در تولید انار استان گفت: فرسودگی و قدمت برخی باغات، غیراقتصادی بودن برخی ارقام و محدودیت منابع آبی از جمله مشکلات پیشروی تولیدکنندگان انار در خوزستان به شمار میرود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: این سازمان در راستای حمایت از بهرهبرداران اقدامات موثری در زمینه نوسازی و بهسازی باغات، تأمین نهادههای مورد نیاز و ترویج شیوههای نوین آبیاری انجام داده است.
وی تاکید کرد: توسعه سیستمهای آبیاری مدرن و استفاده از سایبان در باغات از جمله طرحهایی است که به ارتقای بهرهوری آب و بهبود کمی و کیفی محصول کمک خواهد کرد.
منبع خبرگزاری ایرنا