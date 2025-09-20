مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۲۱ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده -  دکتر عباسی مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: ۱۹۱ نفر از ابتدای امسال تا پایان مرداد در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند  که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کاهش داشت.

او افزود: بر اساس آمارها، ۱۵۰ نفر از تلفات تصادفات پنج ماهه امسال را مردان و ما بقی را نیز زنان تشکیل داده‌اند.

عباسی گفت:شهرستان‌های دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب بابل با ۳۱، امل با ۲۶ و ساری با ۲۵ فوتی و این در حالی است که در شهرستان رامسر فوتی گزارش نشده است.

او افزود:از ۱۹۱ کشته تصادفات پنج ماهه، ۱۴۲ نفر در حوادث برون شهری و راه روستایی (با کاهش ۲۴ درصدی) و ۴۹ نفر در حوادث درون شهری، (با کاهش ۱۴ درصدی) گزارش شده است.

عباسی گفت:۶ هزار و ۱۲۷ نفر طی پنج ماه امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان، رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی دانست و برای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمار‌های پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته‌ها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند. پایان پیام

