معاون عملیات پلیس راهور تهران از جریمه گسترده خودرو‌ها به دلیل توقف دوبله مقابل مدرسه‌ها و نداشتن برچسب سرویس مدارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ احسان مؤمنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: در مهرماه سال گذشته، بیش از ۲۳۷ هزار وسیله نقلیه به‌دلیل توقف دوبله مقابل مدارس توسط همکاران بنده در سطح پایتخت جریمه شدند.

سرهنگ مؤمنی با اشاره به سایر تخلفات پرتکرار در همان بازه زمانی افزود: توقف در محل ایستادن ممنوع منجر به بیش از ۲۱۷ هزار مورد اعمال قانون شد، همچنین نداشتن گواهینامه معتبر فنی با بیش از ۲۱۳ هزار فقره و عدم استفاده از کلاه ایمنی با بیش از ۱۱۲ هزار فقره، از جمله تخلفاتی بودند که توسط مأموران راهور ثبت و با آنها برخورد قانونی صورت گرفت.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ افزود: اجرای طرح برخورد با تخلفات ساکن به‌صورت ویژه در دستور کار همکاران بنده قرار دارد و این طرح در دو هفته نخست مهرماه با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین با همکاری سازمان تاکسیرانی، طرح مشترک برخورد با تخلفات سرویس مدارس را آغاز کرده‌ایم. بر اساس این طرح، رانندگان سرویس مدارس موظف‌اند از ابتدای مهرماه تا پایان این ماه نسبت به نصب برچسب سرویس مدارس اقدام کنند. از اول آبان‌ماه، با سرویس‌هایی که فاقد این برچسب باشند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، مواردی، چون عدم استفاده از کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی نیز به‌صورت ویژه در دستور اعمال قانون قرار دارد و با متخلفان برخورد خواهد شد.

سرهنگ مؤمنی اظهار داشت: بر اساس آمار تصادفات مهرماه سال گذشته، ۴۸ درصد از جان‌باختگان مربوط به موتورسواران بوده‌اند، ۳۵ درصد از فوتی‌ها را عابران پیاده تشکیل داده‌اند و ۱۷ درصد نیز مربوط به سرنشینان یا رانندگان خودرو‌ها بوده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان فوتی‌ها در پایتخت مربوط به ساعات ۲۱:۰۰ تا ۲۴:۰۰ با سهم ۳۱ درصد بوده و پس از آن، ساعات ۰۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰ با سهم ۲۵ درصد در رتبه دوم قرار دارد. با توجه به این آمار، همکاران بنده در ساعات تاریکی هوا به صورت ویژه حضور و نظارت میدانی خود را افزایش خواهند داد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

در پایان، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: رانندگان سرویس مدارس باید پیش از آغاز فعالیت، از سلامت فنی خودرو و اعتبار معاینه فنی خود اطمینان حاصل کنند و از رانندگی در شرایط خستگی یا خواب‌آلودگی جداً پرهیز نمایند. همچنین لازم است هنگام پیاده کردن دانش‌آموزان، درب خودرو از سمت پیاده‌رو باز شود تا ایمنی آنان حفظ گردد. رانندگان موظف‌اند با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، الگویی مناسب برای آنان باشند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، سرویس مدارس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
هر خودرو فقط دو سه دقیقه حق توقف برای پیاده کردن دانش آموز داره و حق ندارن پارک کنن و برن
۰
۰
