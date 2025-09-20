باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
انجام یک تمرین ساده برای تقویت دقت و حافظه دیداری کودک + فیلم

روان شناس کودک در خصوص تقویت حافظه کودک توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سحر پهلوان نشان، روان‌شناس کودک با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد تقویت حافظه کودکان نکاتی بیان‌ کرد.

 

 
