مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت و اینلاین فری استایل شاخه اسپیدلالوم با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت از صبح روز (پنجشنبه) به میزبانی پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز و شب گذشته (جمعه) به اتمام رسید.

در این رقابت‌ها ورزشکاران شرکت کننده بخش پسران در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در خط استارت قرار گرفتند تا مراحل مقدماتی، یک چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و فینال را پشت سر بگذارند تا در نهایت نفرات برتر این رویداد معرفی شوند.

*نفرات برتر در بخش پسران به شرح زیر هستند:

*رده سنی بزرگسالان:

*ماده 200 متر:

*نفر اول: امیر گورکی (بوشهر)

*نفر دوم: شروین اولیازاده (البرز)

*نفر سوم: کیارش شاه‌محمدی (مرکزی)

*ماده 500 متر:

*نفر اول: امیر گورکی (تهران)

*نفر دوم: محسن کاظمی(قزوین)

*نفر سوم: محمد صالحی (تهران)

*ماده 1000 متر:

*نفر اول: محمد صالحی(تهران)

*نفر دوم: مهیار فرج زاده(آذربایجان غربی)

*نفر سوم: پوریا قاسم پور(اصفهان)

*ماده 5000 متر:

*نفر اول: امیرعلی حسینیان (تهران)

*نفر دوم: آزاد همتی(آذربایجان غربی)

*نفر سوم: مهیار فرج‌زاده (آذربایجان غربی)

*رده سنی جوانان:

*ماده 200 متر:

*نفر اول: امیرحسام امیری (مازندران)

*نفر دوم: عطا قادری‌بنائم(آذربایجان غربی)

*نفر سوم: ایلیا برنده (البرز)

*ماده 500 متر:

*نفر اول: آرمان کرمی (مرکزی)

*نفر دوم: عطا قادری‌بنائم(آذربایجان غربی)

*نفر سوم: عرفان پورطالبی (کرمان)

*ماده 1000 متر:

*نفر اول: آرمان کرمی (مرکزی)

*نفر دوم: رادین وحدت(آذربایجان غربی)

*نفر سوم: پارسا یعقوبی (تهران)

*ماده 5000 متر:

*نفر اول: پارسا یعقوبی (تهران)

*نفر دوم: حسین نصیری (تهران)

*نفر سوم: مهدی حیدر(تهران)

*رده سنی نوجوانان 3:

*ماده 200 متر:

*نفر اول: آراد سعیدآبادی (البرز)

*نفر دوم: آرش ایاز (البرز)

*نفر سوم: یاشار احمدی (تهران)

*ماده 500 متر:

*نفر اول: یاشار احمدی (تهران)

*نفر دوم: آرش ایاز (البرز)

*نفر سوم: آریابدسپاهی بروجنی (چهار محال وبختیاری)

*ماده 1000 متر:

*نفر اول: سید رهام علمی (تهران)

*نفر دوم: آراد سعیدآبادی(البرز)

*نفر سوم: فرهان عباسی(اصفهان)

*ماده 5000 متر:

*نفر اول: فرهان عباسی (اصفهان)

*نفر دوم: سید رهام علمی (تهران)

*نفر سوم: محمدامین فرسائی‌فام (فارس)

*بخش بانوان:

*رده سنی بزرگسالان:

*ماده 200 متر:

*نفر اول: محیا دستپاک (البرز)

*نفر دوم: نگین شیخی (خوزستان)

*نفر سوم: سوفیا سلطان دلال(اصفهان)

*ماده 500 متر:

*نفر اول: سوفیا سلطان دلال(اصفهان)

*نفر دوم: آلاله حشمتی(تهران)

*نفر سوم: فاطمه اسعدی(خراسان‌رضوی)

*ماده 1000 متر:

*نفر اول: سما شیخ‌بگلو(آذربایجان غربی)

*نفر دوم: نهال مقدم‌رحمانی (تهران)

*نفر سوم: سیده مهشیدکیایی(تهران)

*ماده 5000 متر:

*نفر اول: سما شیخ‌بگلو (آذربایجان غربی)

*نفر دوم: سیده مهشیدکیایی (تهران)

*نفر سوم: نهال مقدم‌رحمانی (تهران)

*رده سنی جوانان:

*ماده 200 متر:

*نفر اول: سارینا حسینی (تهران)

*نفر دوم: پریا حیدری(خراسان‌رضوی)

*نفر سوم: پروشا وحدانی (خراسان‌شمالی)

*ماده 500 متر:

*نفر اول: سیده ساریناحسینی‌اشمان(تهران)

*نفر دوم: پروشاوحدانی(خراسان رضوی)

*نفر سوم: پریا حیدری (خراسان‌رضوی)

*ماده 1000 متر:

*نفر اول: شایسته صفایی(مرکزی)

*نفر دوم: تارا هاشمی(آذربایجان غربی)

*نفر سوم: آیناز عباسی دینانی(اصفهان)

*ماده 5000 متر:

*نفر اول: اسما شریف یلمه(چهار محال و بختیاری)

*نفر دوم: شایسته صفایی(مرکزی)

*نفر سوم: آیناز عباسی دینانی (اصفهان)

*رده سنی نوجوانان:

*ماده 200 متر:

*نفر اول: ترنم براتی(اصفهان)

*نفر دوم: نسا مهدوی‌فر(آذربایجان غربی)

*نفر سوم: رها روحی(تهران)

*ماده 500 متر:

*نفر اول: ترنم براتی(اصفهان)

*نفر دوم: نسا مهدوی‌فر(آذربایجان غربی)

*نفر سوم: رها روحی (تهران)

*ماده 1000 متر:

*نفر اول: نیوشا نصیری(اصفهان)

*نفر دوم: ترنم طغرلی(کرمان)

*نفر سوم: هلیا سادات‌سوری(تهران)

*ماده 5000 متر:

*نفر اول: نیوشا نصیری (اصفهان)

*نفر دوم: ترنم طغرلی (کرمان)

*نفر سوم: آیدا طاهری (اصفهان)

همچنین مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم با رقابت بیش از 165 ورزشکار به میزبانی همدان برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها اسکیت‌بازان در پنج رده سنی و از 15 استان کشور به مدت 2 روز با هم رقابت کردند.

در رده سنی بالای 19 سال بخش دختران، مهسا صفرزاده از استان توانست خوش بدرخشد و بر سکوی نخست مسابقات تکیه بزند صاحب مدال طلا شود. پس از این ورزشکار، مژده شعبانی از البرز و آیتک سعادت‌جو از آذربایجان شرقی به عناوین دوم و سومی قناعت کردند.

در رده سنی 16 تا 19 سال، پریناز زکریا، ریحانه مصطفایی و زینب فقهی از اصفهان رده‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رده سنی 13 تا 16 سال، کیمیا کریمی از اصفهان توانست صاحب مدال طلا شود. آنیسا صبر کش از البرز دوم شد و پرنیا سواری نیز از اصفهان در رده سوم جای گرفت و به نشان برنز دست یافت.

در رده سنی 11 تا 13 سال، آوینا مقدمی از البرز، ریحانه ابراهیمی از خراسان رضوی و نازنین زهرا نریمانی زمان‌آبادی از اصفهان به عناوین اول تا سوم دست پیدا کردند.

در رده سنی 9 تا 11 سال، سوفیا پناهی از البرز بر سکوی نخست جای گرفت. پس از این ورزشکار، غزل پیشگر از خراسان رضوی و مرسانا یحیی‌پور رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین در بخش پسران و در رده سنی بالای ۱۹ سال، سبحان خسروانی، محمد حسین خان زاد و علی باقری به ترتیب عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.

در رده سنی ۱۶ تا ۱۹ سال، امیرحسین اصلانی به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کرد. حسینعلی عظیما و ماهان مولوی هم به ترتیب در رده دوم و سوم جای گرفتند.

در رده سنی ۱۳ تا ۱۶ سال، امیرحسین بهارلویی حائز رتبه نخست و مدال طلا شد. امیرعلی باقری و طاها بهارلویی پس از این ورزشکار گردن آویز مدال های نقره و برنز شدند.

در رده سنی ۱۱ تا ۱۳ سال صدرا ضفری، پارسا کریمی و محمدطاها گلرخی توانستند به ترتیب عنوان قهرمانی، نایب قهرمانی و سومی را کسب کنند.

در رده سنی ۹ تا ۱۱ سال، شنتیا صمدی، آریا توکلی و آرش آدمی جایگاه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.