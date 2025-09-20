تیم آزادگان ساری نایب قهرمان مسابقات لیگ برتر فوتسال زیر ۱۷ سال مناطق کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر فوتسال زیر ۱۷ سال مناطق کشور با شرکت ۴ تیم در سالن ورزشی سپاه خرم آباد برگزار شد که تیم آزادگان ساری پس از تیم کاسیان کوهدشت در جایگاه دوم ایستاد.

مرحله نهایی این رقابت‌ها به صورت دوره‌ای برگزار شد که تیم کاسیان کوهدشت با کسب ۹ امتیاز قهرمان شد.

تیم آزادگان ساری پیش از این و با راهیابی به مرحله نهایی مسابقات لیگ فوتسال زیر ۱۷ سال مناطق کشور، جواز صعود به رقابت‌های لیگ برتر کشور را کسب کرد.

تیم‌های آزادگان ساری، منصوری شاد کاشان و آریو میهن اسلامشهر همگی با ۹ امتیاز و اختلاف در تفاضل گل به ترتیب عنوان‌های دوم تا چهارم را به دست آوردند.

