باشگاه خبرنگاران جوان - سید شریف موسوی صبح امروز شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های آبزی‌پروری شوشتر که با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی انجام شد، اظهار کرد: شوشتر با دارا بودن سه هزار هکتار سطح زیر کشت، ۲۱۶ مزرعه پرورش ماهی و تولید سالانه بیش از ۱۸ هزار تن ماهی گرمابی، یکی از قطب‌های مهم آبزی‌پروری در خوزستان است.

وی ادامه داد: شوشتر از نخستین مناطق پیشرو در پرورش ماهی استان محسوب می‌شود و امروز نیازمند تکمیل زنجیره تولید و ایجاد بازارچه عرضه محصولات شیلاتی است. در حوزه صادرات نیز معرفی گونه‌های جدید پرورشی می‌تواند زمینه ورود به بازارهای متنوع را فراهم کند.

سرپرست اداره کل شیلات خوزستان، محدودیت منابع آبی را یکی از چالش‌های جدی این صنعت دانست و افزود: به‌کارگیری روش‌های نوین و فناوری‌های روز آبزی‌پروری ضمن مدیریت بهینه منابع به افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید کمک خواهد کرد.

موسوی با اشاره به اهمیت ترویج مصرف آبزیان گفت: ارتقای سرانه مصرف با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی هدفمند، نقش مؤثری در سلامت جامعه دارد. از سوی دیگر، همکاری و هماهنگی بیشتر اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کرده و مسیر توسعه صنعت شیلات را هموار سازد.

وی در پایان تأکید کرد: آینده صنعت آبزی‌پروری در گرو برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی نهادها و توجه جدی به ظرفیت‌های مناطق مستعدی همچون شوشتر است.

منبع خبرگزاری مهر