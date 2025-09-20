باشگاه خبرنگاران جوان ـ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: در جوامع امروز، بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که پیشرفت تنها محصول سیاستگذاری دولتی یا تلاشهای فردی نیست. آنچه میتواند شکافهای اقتصادی و اجتماعی را پر کند و همبستگی ملی را استوار سازد، خیر جمعی است؛ همان نیرویی که از دل مردم برمیخیزد، با سرمایههای مادی و معنوی آنان تغذیه میشود و در نهایت به نفع همه جامعه ثمر میدهد.
خیر جمعی صرفاً یاری رساندن به محرومان در لحظههای دشوار نیست؛ بلکه ساختن ساختارهایی پایدار است که نسلها را به آیندهای روشنتر رهنمون میکند. مدرسهای که امروز به همت یک خیر ساخته میشود، تنها ساختمانی آجری نیست، بلکه چراغ دانشی است که فردا فرزندان این سرزمین را توانمند میسازد. بیمارستانی که با همت مردم برپا میشود، تنها مجموعهای درمانی نیست، بلکه تضمینی برای حیات، امید و آرامش هزاران خانواده است.
دولت وفاق که مأموریت خود را بر شنیدن صدای مردم و مشارکت دادن آنان در فرآیند توسعه استوار کرده است، باور دارد که نهادینهسازی فرهنگ خیر جمعی، یکی از ستونهای اصلی پیشرفت ایران است. هیچ دولتی به تنهایی قادر نیست همه نیازها و مشکلات را برطرف کند. این پیوند همدلانه مردم و حاکمیت است که میتواند سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و مسیر آینده را هموار سازد.
در این چهارچوب، یاد چهرههایی همچون بانو ثمینه باغچهبان اهمیت ویژهای دارد. او فرزند خانوادهای بود که نامشان با خدمت به کودکان ناشنوا و گشودن دروازههای آموزش برای محرومان عجین شده است. ثمینه باغچهبان، هم در عرصه هنر و موسیقی کودک و هم در میدان نیکوکاری و پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، نمونهای الهامبخش از بانویی خیر و ماندگار بود. او نشان داد که خیر جمعی نه فقط با کمکهای مالی، بلکه با اندیشه، هنر، تربیت و فرهنگ نیز معنا مییابد.
زندگی و میراث او پیام روشنی برای همه ما دارد: هر کس میتواند سهمی در آبادانی جامعه داشته باشد.
چه بسا یک قطعه موسیقی برای کودکان، چه یک مدرسه کوچک در روستا و چه پشتیبانی از یک مؤسسه خیریه؛ همه اینها حلقههای زنجیره خیر جمعی هستند که آیندهای روشنتر را برای کشور تضمین میکنند.
امروز ما باید بیش از گذشته بکوشیم تا فعالیتهای نیکوکارانه را از شکل پراکنده و فردی خارج کرده و در قالب شبکهای منسجم و پایدار سامان دهیم.
در کنار این اقدامات، وظیفه رسانهها و نظام آموزشی نیز برجسته است. فرهنگ خیر جمعی باید از کودکی به فرزندان ما آموزش داده شود. همانگونه که در خانواده باغچهبان، روحیه خدمت و نیکوکاری نسل به نسل منتقل شد، ما نیز باید این فرهنگ را به میراثی ملی و عمومی تبدیل کنیم. اگر هر خانواده ایرانی یک سهم هرچند کوچک در این عرصه ایفا کند، جمع این تلاشهای خرد، تحولی بزرگ در زندگی میلیونها نفر رقم خواهد زد.
یاد بانو ثمینه باغچهبان به ما میآموزد که نیکوکاری یک رویداد گذرا نیست؛ بلکه سبکی از زندگی است. او همانند بسیاری دیگر از خیرین ماندگار، نشان داد که میتوان در سکوت و بیهیاهو، آیندهای روشنتر برای دیگران ساخت. همین الگوها هستند که سرمایه اجتماعی کشور را افزایش داده و اعتماد مردم به آینده را تقویت میکنند.
دولت چهاردهم با افتخار اعلام میکند که در مسیر توسعه، دست همه خیرین را به گرمی میفشارد و بر این باور است که هر مدرسه، هر مرکز درمانی، هر برنامه فرهنگی و هر اقدام نیکوکارانهای که به یاری مردم شکل بگیرد، نهتنها خدمت به امروز، بلکه سرمایهگذاری برای فرداست.
به روح بلند ثمینه باغچهبان درود میفرستیم و امیدواریم یاد و راه او الهامبخش همه ایرانیان باشد تا مفهوم خیر جمعی بیش از پیش در زندگی فردی و اجتماعی ما جاری شود.