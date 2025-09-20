مهاجرانی گفت: هیچ دولتی به تنهایی قادر نیست همه نیاز‌ها و مشکلات را برطرف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: در جوامع امروز، بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که پیشرفت تنها محصول سیاست‌گذاری دولتی یا تلاش‌های فردی نیست. آنچه می‌تواند شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را پر کند و همبستگی ملی را استوار سازد، خیر جمعی است؛ همان نیرویی که از دل مردم برمی‌خیزد، با سرمایه‌های مادی و معنوی آنان تغذیه می‌شود و در نهایت به نفع همه جامعه ثمر می‌دهد.

خیر جمعی صرفاً یاری رساندن به محرومان در لحظه‌های دشوار نیست؛ بلکه ساختن ساختار‌هایی پایدار است که نسل‌ها را به آینده‌ای روشن‌تر رهنمون می‌کند. مدرسه‌ای که امروز به همت یک خیر ساخته می‌شود، تنها ساختمانی آجری نیست، بلکه چراغ دانشی است که فردا فرزندان این سرزمین را توانمند می‌سازد. بیمارستانی که با همت مردم برپا می‌شود، تنها مجموعه‌ای درمانی نیست، بلکه تضمینی برای حیات، امید و آرامش هزاران خانواده است.

دولت وفاق که مأموریت خود را بر شنیدن صدای مردم و مشارکت دادن آنان در فرآیند توسعه استوار کرده است، باور دارد که نهادینه‌سازی فرهنگ خیر جمعی، یکی از ستون‌های اصلی پیشرفت ایران است. هیچ دولتی به تنهایی قادر نیست همه نیاز‌ها و مشکلات را برطرف کند. این پیوند همدلانه مردم و حاکمیت است که می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و مسیر آینده را هموار سازد.

در این چهارچوب، یاد چهره‌هایی همچون بانو ثمینه باغچه‌بان اهمیت ویژه‌ای دارد. او فرزند خانواده‌ای بود که نامشان با خدمت به کودکان ناشنوا و گشودن دروازه‌های آموزش برای محرومان عجین شده است. ثمینه باغچه‌بان، هم در عرصه هنر و موسیقی کودک و هم در میدان نیکوکاری و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، نمونه‌ای الهام‌بخش از بانویی خیر و ماندگار بود. او نشان داد که خیر جمعی نه فقط با کمک‌های مالی، بلکه با اندیشه، هنر، تربیت و فرهنگ نیز معنا می‌یابد.

 زندگی و میراث او پیام روشنی برای همه ما دارد: هر کس می‌تواند سهمی در آبادانی جامعه داشته باشد. 

چه بسا یک قطعه موسیقی برای کودکان، چه یک مدرسه کوچک در روستا و چه پشتیبانی از یک مؤسسه خیریه؛ همه اینها حلقه‌های زنجیره خیر جمعی هستند که آینده‌ای روشن‌تر را برای کشور تضمین می‌کنند.

امروز ما باید بیش از گذشته بکوشیم تا فعالیت‌های نیکوکارانه را از شکل پراکنده و فردی خارج کرده و در قالب شبکه‌ای منسجم و پایدار سامان دهیم.

در کنار این اقدامات، وظیفه رسانه‌ها و نظام آموزشی نیز برجسته است. فرهنگ خیر جمعی باید از کودکی به فرزندان ما آموزش داده شود. همان‌گونه که در خانواده باغچه‌بان، روحیه خدمت و نیکوکاری نسل به نسل منتقل شد، ما نیز باید این فرهنگ را به میراثی ملی و عمومی تبدیل کنیم. اگر هر خانواده ایرانی یک سهم هرچند کوچک در این عرصه ایفا کند، جمع این تلاش‌های خرد، تحولی بزرگ در زندگی میلیون‌ها نفر رقم خواهد زد.

یاد بانو ثمینه باغچه‌بان به ما می‌آموزد که نیکوکاری یک رویداد گذرا نیست؛ بلکه سبکی از زندگی است. او همانند بسیاری دیگر از خیرین ماندگار، نشان داد که می‌توان در سکوت و بی‌هیاهو، آینده‌ای روشن‌تر برای دیگران ساخت. همین الگو‌ها هستند که سرمایه اجتماعی کشور را افزایش داده و اعتماد مردم به آینده را تقویت می‌کنند.

دولت چهاردهم با افتخار اعلام می‌کند که در مسیر توسعه، دست همه خیرین را به گرمی می‌فشارد و بر این باور است که هر مدرسه، هر مرکز درمانی، هر برنامه فرهنگی و هر اقدام نیکوکارانه‌ای که به یاری مردم شکل بگیرد، نه‌تنها خدمت به امروز، بلکه سرمایه‌گذاری برای فرداست.

به روح بلند ثمینه باغچه‌بان درود می‌فرستیم و امیدواریم یاد و راه او الهام‌بخش همه ایرانیان باشد تا مفهوم خیر جمعی بیش از پیش در زندگی فردی و اجتماعی ما جاری شود.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
امروز 29 شهريور 1404 - 17:58 که متأسفانه هنوز هم تکلیف فیش حقوقی شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی و معوقات فروردین روشننشده است چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
سلام خانم مهاجرانی
خواهشمندم پیگیری کنید که چرا بانک صادرات کرمانشاه وام ازدواج رو پرداخت نمیکنه من متقاضی یکساله تو نوبت هستم ولی هنوز وام ازدواج من رو پرداخت نکردن!!!!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
نتیجه مذاکره و برجام صفر!
نتیجه عملکرد دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس از سال 1392 تاکنون صفر!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
فقط 100 درصد از سال 1392 تاکنون هیچ دولتی به تنهایی قادر نیست همه نیاز‌ها و مشکلات را برطرف کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
سرکار خانم مهاجرانی بنده روزی با شما دریک ارگان همکار بودیم چگونه هست که حالا بعد از 30 سال حقوق بنده 20 میلیون و حقوق جنابعالی 72 میلیون شده است ؟ آیا این عدالت حاکمیت ایران هست؟
۰
۲
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ايشان داراي مدرك فوق ليسانس از حوزه علميه قم هستند. شما چي؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
شرمنده ما دیگه نیستیم ...بریدیم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مردم چیکار کنن؟؟؟ مسکن ارزون کنن خودرو ارزون کنن کالاهای اساسی ارزون کنن؟؟و.....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ما را به خیر شماها اصلا امید نیست شر نرسانید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
عضو کمیسیون برنامه مجلس گفته به اندازه کافی جو ذرت برنج و گندم وارد کشور نشده قرار شده وزیر کشاورزی برای استیضاح اش کلید بخوره واقعا این چگونه کشور داری هست که شما دولتی ها انجام میدهید مردم به شما اعتماد کردند رای دادند چرا 90 میلیون جمعیت ایران را تو درد سر میندازید ؟ فکر نکنید تا یکی کم کاری کرد با استیضاح ماست مالی کنید مشکلات کشور را نادیده بگیرید وملت را تو بحران رها کنید و برای خودتون زندگی کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
پس وقتی فایده ای برای کشور ندارید حداقل ادامه ندهید مردم خودشان مشکلات را حل خواهند کرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چرا نشه پس چرا دبی عربستان و امثالش کردن فقط دارین التماس می کنین همین چه قدر ازت بدم میاد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تا ی کشوری تحریم کنه پای ملتو میکشونید جلو ملت توان هیچی ندارن میخاستین توافق کنین شماها بفکر ملت نیستن مسئوولین ایران زیاده خواهن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
هی گند بزنید بگید ملت ما دیگه بهیچوجه حمایت نمی‌کنیم مگ شماها برا ملت چیکار کردین؟؟؟ مردم آسایش ندارن از بس همچی گرون کردین دزدی قتل زیاد شده مردم همه عصبی شدن از بس فشار روانی رو ملت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مگ ملتی هم مونده کدوم پیشرفت؟؟؟ ملتو بیچاره کردین شرم اوره
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خیر شما همان برجام ومکانیسم ماشه بود که شامل حال ما شد. ما از شما بسیار بسیار تشکر می کنیم.
۰
۹
پاسخ دادن
