باشگاه خبرنگاران جوان - پارک جنگلی «پروفسور کردوانی» پارکی به وسعت ۹۵ هکتار در شمال شهرستان گرمسار استان سمنان واقع شده و یکی از بکرترین جاذبههای طبیعی گردشگری این شهرستان به شمار میرود. در شهر کویری گرمسار وجود این پارک جنگلی مورد توجه شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته و به عنوان یک منطقه گردشگری و از دیدنیهای
این شهرستان تلقی میشود.
منبع: سید شهاب مرتضوی - سمنان
