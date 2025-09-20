شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی جاذبه‌های گردشگری پارک جنگلی «پروفسور کردوانی» در شهرستان گرمسار استان سمنان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - پارک جنگلی «پروفسور کردوانی» پارکی به وسعت ۹۵ هکتار در شمال شهرستان گرمسار استان سمنان واقع شده و یکی از بکرترین جاذبه‌های طبیعی گردشگری این شهرستان به شمار می‌رود. در شهر کویری گرمسار وجود این پارک جنگلی مورد توجه شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته و به عنوان یک منطقه گردشگری و از دیدنی‌های 
این شهرستان تلقی می‌شود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - سمنان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، مشکلات مردم ، بوستان جنگلی
خبرهای مرتبط
حال و روز ناخوش بوستان جنگلی سرخه حصار تهران از خشکسالی درختان
شهروندخبرنگار تهران؛
رنجش گردشگران از حال ناخوش درختان در بوستان جنگلی چیتگر + عکس
نگاهی به پارک جنگلی صفه اصفهان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
احیای آیین کهن جشن دیسون هلون در گذشته شوشتر + عکس
آخرین اخبار
احیای آیین کهن جشن دیسون هلون در گذشته شوشتر + عکس
گزارش تصویری از نونوار شدن جاده صالح آباد به تربت جام
بلاتکلیفی دانش آموزان کلاس اولی متولدین مهرماه برای ثبت نام در مدرسه
نمایی از چشم نوازی جنگل توسکستان گرگان در قاب دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
تاخیر در تحویل خودرو این بار به نیسان آبی رسید
برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان در اهر به مناسبت هفته دفاع مقدس + فیلم
گشت و گذاری به بوستان جنگلی پروفسور کردوانی در گرمسار + فیلم
آغاز بررداشت برنج از مزارع اردل + فیلم
تجلیل از حماسه‌آفرینان جنگ ۱۲ روزه در صالح آباد؛ پاسداشت ایثار رزمندگان جنگ تحمیلی + عکس