باشگاه خبرنگاران جوان - پارک جنگلی «پروفسور کردوانی» پارکی به وسعت ۹۵ هکتار در شمال شهرستان گرمسار استان سمنان واقع شده و یکی از بکرترین جاذبه‌های طبیعی گردشگری این شهرستان به شمار می‌رود. در شهر کویری گرمسار وجود این پارک جنگلی مورد توجه شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته و به عنوان یک منطقه گردشگری و از دیدنی‌های

این شهرستان تلقی می‌شود.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - سمنان

