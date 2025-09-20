باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اراضی اشغالی، روز جمعه در مصاحبه ای به رویترز گفت که این کشور با دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس در مورد امکان اداره نوار غزه توسط آنان پس از پایان جنگ، گفت‌و‌گو‌هایی انجام داده است.

هاکبی گفت گفت‌و‌گو‌هایی درباره ایجاد یک ساختار حکومتی موقت با مشارکت کشور‌های عربی خلیج فارس انجام شده که احتمالاً ایالات متحده نقش نظارتی در آن خواهد داشت و تصمیم‌گیری درباره یک ترتیب دائمی برای بعد موکول خواهد شد.

وی تأکید کرد: «این تنها یک بحث است. چیزی نیست که توسط دولت [آمریکا]، اسرائیل یا هیچ طرف دیگری پذیرفته شده باشد. من از هیچ توافق آماده امضایی مطلع نیستم.»

پس از نزدیک به دو سال جنگ، اسرائیل هنوز به وضوح مشخص نکرده است که چگونه می‌خواهد غزه اداره شود.

حکومت آینده غزه نامشخص است

هاکبی زمان دقیق این گفت‌و‌گو‌ها یا کشور‌های خاص حاشیه خلیج فارس درگیر در آن را افشا نکرد. کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس بلافاصله خارج از ساعات کاری عادی به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

رویترز پیش‌تر در ماه ژانویه گزارش داده بود که امارات متحده عربی درباره مشارکت در یک حکومت موقت پس از جنگ با حضور تشکیلات خودگردان فلسطین با آمریکا و اسرائیل گفت‌و‌گو کرده است. در ماه مه نیز گزارش شد که آمریکا به طور جداگانه امکان رهبری یک اداره موقت پس از جنگ توسط خودش را مورد بحث قرار داده است.

تشکیلات خودگردان فلسطین که حکمرانی مدنی محدودی در کرانه باختری تحت اشغال اسرائیل اعمال می‌کند و در سال ۲۰۰۷ توسط حماس از غزه بیرون رانده شد، اعلام کرده است که با پشتیبانی بین‌المللی آماده اداره غزه است.

اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با مشارکت تشکیلات خودگردان مخالف است و گفته که هرگز یک دولت فلسطینی مستقل وجود نخواهد داشت. ایجاد چنین دولتی یکی از شرایطی است که امارات برای مشارکت در یک طرح پس از جنگ تعیین کرده است.

نتانیاهو همچنین اعلام کرده که اسرائیل باید کنترل امنیتی کلی را در کنار یک اداره غیرنظامی تحت رهبری کشور‌های عرب حفظ کند. با این حال، دیگر اعضای ائتلاف راست‌گرای او خواهان الحاق کامل غزه هستند.

هاکبی گفت آمریکا در هیچ طرحی با تشکیلات خودگردان مشارکت نخواهد کرد اگر که همچنان به پرداخت کمک به افراد و خانواده‌های درگیر در آنچه آمریکا «اقدامات تروریستی» می‌نامد، ادامه دهد.

او در مصاحبه‌اش گفت: «چرا باید چیزی را پیش ببریم که قانون خودمان را نقض می‌کند؟ ما هرگز چنین کاری نخواهیم کرد.»

بزائل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل که خواستار الحاق غزه است، این هفته ادعا کرد که با آمریکا درباره چگونگی تقسیم غزه پس از پایان جنگ مذاکره می‌کند. هاکبی گفت که از چنین گفت‌و‌گو‌هایی اطلاع ندارد.

حماس از بحث درباره خلع سلاح خودداری می‌کند

حماس پذیرفته که پس از جنگ دیگر حکومت نخواهد کرد، اما از بحث در مورد خلع سلاح خودداری کرده است.

هاکبی در سفارت آمریکا در قدس شرقی گفت: «آن‌ها باید تسلیم شوند. نمی‌توانند ادامه دهند و فکر کنند که آینده‌ای دارند.»

ارتش اسرائیل این هفته یک عملیات زمینی را در شهر غزه آغاز کرد، جایی که صد‌ها هزار فلسطینی پناه گرفته‌اند.

ارتش اسرائیل مدعی است هزاران عضو حماس در این شهر هستند و به ساکنان دستور ترک منطقه داده است.

در میانه خشم فزاینده بین‌المللی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه این رویداد‌ها را «هولناک» خواند و گفت این جنگ از نظر اخلاقی، سیاسی و حقوقی غیرقابل تحمل است.

هاکبی همچنین گفت که تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، در حال کار روی یک طرح برای غزه پس از جنگ است، اگرچه از جزئیات آن اطلاعی ندارد. بلر ماه گذشته با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کرد. موسسه تونی بلر از اظهارنظر خودداری کرد.

منبع: رویترز