جاده چالوس امروز در صورت پرحجم شدن ترافیک یکطرفه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جاده چالوس امروز شنبه ۲۹ شهریور در صورت صلاحدید ماموران پلیس راه و پرحجم شدن ترافیک یکطرفه می‌شود.

پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

- محور چالوس:

- روز‌های شنبه و یکشنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

- محور هراز:

- تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

منبع:مرکز مدیریت راه‌های کشور

