ضارب فراری که چند روز قبل جنگلبان رودباری را با سلاح سرد مجروح کرده بود، بر اثر برق گرفتگی در این شهرستان جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرمانده انتظامی رودبار با اشاره به درگیری یکی از اهالی روستای دیزکوه (توسه رودی) شهرستان رودبار با قرقبان جنگلبانی رستم آباد این شهرستان و زخمی کردن وی با سلاح سرد گفت: ضارب پس از اصابت ضربه چاقو به جنگلبان متواری شد.

«سرهنگ رضا کاظمی» با بیان اینکه ضارب متواری برای فرار از عواقب احتمالی قانون، به یکی از مخروبه‌های نزدیک روستا که پیش از این استخر پرورش ماهی بود، متواری شد، گفت: در این مخروبه، سیم برق سه فاز رها شده بود و ضارب به دلیل ترس از دستگیر شدن و تاریکی هوا، متوجه سیم آن نشد و بر اثر برخورد با سیم برق و اتصالی آن به دلیل بارش باران، دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار افزود: جنگلبان که با اصابت ضربه چاقو از ناحیه کمر مصدوم شده بود به بیمارستان اعزام شد و اکنون حال عمومی وی خوب است.

این مقام انتظامی امنیت مردم را خط قرمز پلیس دانست و خاطر نشان کرد: شهروندان می توانند هرگونه گزارش خود را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت های پلیسی و یا از طریق سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی اعلام کنند.

منبع ایرنا