رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: حکم سارق اسیدپاش در این استان با تحمل حبس برای ۳۰ سال صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام سعید جزایی گفت: ۳۰ سال حبس، قصاص، شلاق، پرداخت دیه و رد مال برای این پرونده در نظر گرفته شد.

وی درباره این پرونده توضیح داد: در پی وصول گزارشی از ضابطین مبنی بر وقوع یک فقره سرقت به عنف (سرقت با زور، تهدید و ترساندن) در یکی از محلات شهر اراک که سارق تحت عنوان مأمور اداره آب وارد منزل شاکی شد و اقدام به سرقت ۹ حلقه النگو با توسل به زور، ضرب و جرح و اسید پاشی کرد که بلافاصله پرونده‌ای در این خصوص در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور فوری بازپرس پرونده، تلاش برای دستگیری سارق آغاز شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پس از انجام تحقیقات اولیه و صدور دستورات قضایی مناسب، ضابطین با انجام اقدامات فنی و پایش تصویری موفق به شناسایی هویت و محل اختفا سارق شده و در عملیات منسجم و هماهنگ در یکی از شهرهای مرزی قبل از خروج از کشور دستگیر شد.

حجت‌الاسلام جزایی افزود: متهم پس از تفهیم اتهام و اعتراف به بزه‌های ارتکابی خود با قرار بازداشت راهی زندان شد و پس از صدور کیفرخواست و انجام فرآیند دادرسی، در دادگاه کیفری یک استان مرکزی به ۳۰ سال حبس درجه یک بابت جرم اسید پاشی به همراه ۱۰ سال حبس بابت سرقت مقرون به آزار، ۷۴ ضربه شلاق بابت سرقت، و از بابت جنبه خصوصی جرم به قصاص، دیه و رد مال محکوم شد که اشد مجازات در مورد وی اجرا خواهد شد.

۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.

منبع ایرنا

برچسب ها: صدور حکم ، اسیدپاشی
خبرهای مرتبط
پنج سال حبس؛
صدور رأی قطعی محکومیت رئیس پیشین یکی از شعب بانک صادرات
حکم قطعی پرونده آلودگی هوای شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) صادر شد
دستگیری عاملان اسید پاشی در اراک
کیفرخواست پرونده مجموعه گروه پردیس دادگستری در استان مرکزی صادر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
در ملا عام اسید پاشی کنیدش تا حساب کار دست این جوانان های الاف بی خدا تو سطح شهر پرسه میزنند ؛ بیاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اخر حکمش چی شده؟

اعدام میشه یا زندانی من نفهمیدم اشد مجازات مگه اعدام نیست پس زندان چیه!؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ای وای ای وای. چه جنایت هولناکی. اشد مجازات
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
باید قانونی باشد قصاص شود همینطوری زندان نکشد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تا وقتی حکم خدا درباره دزدکه همان قطع دست هست رواجرا نکنیدوضع همینه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۲:۵۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اگه قصاص و مقابله مثل اجرا بشه ، یه نفر جرات این غلط رو نمی کنه ، اسید پاشی از کشتن یه آدم بدتره ،باعث تاسفه فقط حبس ، 2 سال دیگه میاد برون
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دوست عزیز متن را کامل مطالعه نفرمودید ، ۳۰ سال حبس ، قصاص ، پرداخت دیه و رد مال و شلاق واضح در حکم درج شده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اعدامش کنید
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اصلا عادلانه نیست . باید بابت اسید پاشی اسید میرختن روش . و بابت دزدی هم 10 سال حبس . بابت ارعاب هم 1000 ضربه شلاق . و رد مال
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
قصاص و شلاق را نوشته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
با این حکمی که شما دادی، همون اعدام بشه بهتره.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چرا اعدامش نکردین؟
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اول اسید بپاشید رو صورتش بعد اعدامش کنید
آخرین اخبار
حکم سارق اسیدپاش در استان مرکزی صادر شد
مهاجرت زودهنگام پرندگان مهاجر به تالاب میقان اراک با تغییر اقلیم