رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: حکم سارق اسیدپاش در این استان با تحمل حبس برای ۳۰ سال صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام سعید جزایی گفت: ۳۰ سال حبس، قصاص، شلاق، پرداخت دیه و رد مال برای این پرونده در نظر گرفته شد.

وی درباره این پرونده توضیح داد: در پی وصول گزارشی از ضابطین مبنی بر وقوع یک فقره سرقت به عنف (سرقت با زور، تهدید و ترساندن) در یکی از محلات شهر اراک که سارق تحت عنوان مأمور اداره آب وارد منزل شاکی شد و اقدام به سرقت ۹ حلقه النگو با توسل به زور، ضرب و جرح و اسید پاشی کرد که بلافاصله پرونده‌ای در این خصوص در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور فوری بازپرس پرونده، تلاش برای دستگیری سارق آغاز شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پس از انجام تحقیقات اولیه و صدور دستورات قضایی مناسب، ضابطین با انجام اقدامات فنی و پایش تصویری موفق به شناسایی هویت و محل اختفا سارق شده و در عملیات منسجم و هماهنگ در یکی از شهرهای مرزی قبل از خروج از کشور دستگیر شد.

حجت‌الاسلام جزایی افزود: متهم پس از تفهیم اتهام و اعتراف به بزه‌های ارتکابی خود با قرار بازداشت راهی زندان شد و پس از صدور کیفرخواست و انجام فرآیند دادرسی، در دادگاه کیفری یک استان مرکزی به ۳۰ سال حبس درجه یک بابت جرم اسید پاشی به همراه ۱۰ سال حبس بابت سرقت مقرون به آزار، ۷۴ ضربه شلاق بابت سرقت، و از بابت جنبه خصوصی جرم به قصاص، دیه و رد مال محکوم شد که اشد مجازات در مورد وی اجرا خواهد شد.

منبع ایرنا