سرمربی تیم فوتبال المپیاکوس قصد دارد از مهدی طارمی در ترکیب اصلی این تیم برای دربی یونان استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال المپیاکوس در اولین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور مقابل پافوس قبرس قرار گرفت که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

سرمربی اسپانیایی المپیاکوس، خوزه لوئیس مندیلیبار، در نیمه دوم از مهاجم جدید ایرانی تیم، مهدی طارمی، استفاده کرد، اما او نیز نتوانست دروازه پافوس را باز کند و دو تیم به تساوی رضایت دادند.

سایت یونانی Sportdog نوشت: در این دیدار، المپیاکوس به دلیل دفاع فشرده حریف و «اتوبوس» جلوی دروازه، عملاً موقعیت زیادی خلق نکرد. با این حال، ورود طارمی باعث شد جریان بازی تغییر کند و تیم چهره متفاوتی پیدا کند.

مندیلیبار در شروع بازی ایوب ال کعبی را به‌عنوان مهاجم نوک به زمین فرستاده بود، اما با حضور گارسیا و اسه در میانه میدان، تیم نتوانست خلاقیت کافی در حمله ایجاد کند. در نیمه دوم، سرمربی باسکی با مشاهده ضعف در تغذیه خط حمله، تصمیم گرفت طارمی و موزاکیتیس را جایگزین گارسیا و استرفتسا کند.

نمایش موثر زوج ال کعبی و طارمی در آن ۴۵ دقیقه باعث شد مِندیلیبار تصمیم بگیرد در دربی بزرگ یکشنبه نیز این دو مهاجم را کنار هم امتحان کند. وقتی دو مهاجم قدرتمند در اختیار تیم باشد، منطقی است که هر دو همزمان به میدان بروند، به ویژه با توجه به وضعیت نامشخص یارمولنکو.