سرمربی تیم فوتبال المپیاکوس قصد دارد از مهدی طارمی در ترکیب اصلی این تیم برای دربی یونان استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال المپیاکوس در اولین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور مقابل پافوس قبرس قرار گرفت که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

سرمربی اسپانیایی المپیاکوس، خوزه لوئیس مندیلیبار، در نیمه دوم از مهاجم جدید ایرانی تیم، مهدی طارمی، استفاده کرد، اما او نیز نتوانست دروازه پافوس را باز کند و دو تیم به تساوی رضایت دادند.

سایت یونانی Sportdog نوشت: در این دیدار، المپیاکوس به دلیل دفاع فشرده حریف و «اتوبوس» جلوی دروازه، عملاً موقعیت زیادی خلق نکرد. با این حال، ورود طارمی باعث شد جریان بازی تغییر کند و تیم چهره متفاوتی پیدا کند.

مندیلیبار در شروع بازی ایوب ال کعبی را به‌عنوان مهاجم نوک به زمین فرستاده بود، اما با حضور گارسیا و اسه در میانه میدان، تیم نتوانست خلاقیت کافی در حمله ایجاد کند. در نیمه دوم، سرمربی باسکی با مشاهده ضعف در تغذیه خط حمله، تصمیم گرفت طارمی و موزاکیتیس را جایگزین گارسیا و استرفتسا کند.

نمایش موثر زوج ال کعبی و طارمی در آن ۴۵ دقیقه باعث شد مِندیلیبار تصمیم بگیرد در دربی بزرگ یکشنبه نیز این دو مهاجم را کنار هم امتحان کند. وقتی دو مهاجم قدرتمند در اختیار تیم باشد، منطقی است که هر دو همزمان به میدان بروند، به ویژه با توجه به وضعیت نامشخص یارمولنکو.

برچسب ها: فوتبال ، مهدی طارمی
خبرهای مرتبط
محبوبیت بالای طارمی باعث تعجب رسانه یونانی شد
طارمی آماده اولین حضور در ترکیب المپیاکوس
رد پیشنهاد نجومی تیم اماراتی توسط طارمی
شوک به طارمی پیش از حضور در تمرینات المپیاکوس
آمادگی کامل طارمی برای شروع کار در المپیاکوس
طارمی نیمکت‌نشین المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
خط حمله آتشین در لیگ یونان با حضور مهدی طارمی
طارمی با پیراهن شماره ۹۹ در المپیاکوس
طارمی: تلاش می‌کنیم تا هواداران شاد باشند/ امیدوارم آنها همیشه نام من را صدا بزنند
ملاقات کلیدی طارمی با سرمربی المپیاکوس؛ آماده ورود به ترکیب اصلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
آخرین اخبار
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
هلاس ورونا ۱ - ۱ یوونتوس/ اولین لغزش شاگردان تودور + فیلم
صعود تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران به نیمه نهایی قهرمانی آسیا
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
تبعید آدان به نیمکت؛ فرعباسی فیکس می‌شود
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
رئال مادرید ۲ - ۰ اسپانیول/ پیروزی با شلیک‌های غیرقابل مهار+ فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
تداوم برد‌های خفیف لیورپول/ فرار تاتنهام از شکست
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
هوفنهایم ۱-۴ بایرن مونیخ/ برد‌های آسان شاگردان کمپانی ادامه دارد ،+ فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
قرارداد یک بازیکن استقلال اندازه کل بودجه پیکان است
محمدمهدی کشتکار در رسیدن به فینال ناکام ماند + فیلم
پیروزی مقتدرانه هندبالیست‌های ایرانی مقابل اردن
دنیامالی: قهرمانی توأمان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی در دنیا افتخاری ماندگار است
خسرو حیدری عذرخواهی کرد/ محکوم به جبران هستیم
پیروزی طوفانی اسماعیلی و صعود به نیمه نهایی + فیلم
کشتکار قهرمان جهان را در هم کوبید و به نیمه نهایی رسید + فیلم
مهمدی راهی نیمه نهایی شد + فیلم
۷۲ ساعت تا تعلیق فوتبال اسرائیل
اسماعیلی مقتدرانه پیروز شد و به یک چهارم رفت + فیلم
کشتکار راهی یک چهارم نهایی شد + فیلم
مهمدی کشتی گیر بلغارستانی را شکست داد + فیلم
برد پرگل تیم ملی فوتسال مقابل بنگلادش در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
سعید اسماعیلی حریف صربستانی را شکست داد