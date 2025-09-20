شیما صفایی با پیروزی مقابل دینا مشرف از مصر ضمن راهیابی به نیمه نهایی مسابقات فیدر ترکیه، مدال برنز خود را قطعی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیما صفایی، ملیپوش شایسته تنیس روی میز کشورمان، در مرحله یکچهارم نهایی مسابقات فیدر کاپادوکیا با برتری ۳ بر ۲ مقابل دینا مشرف، نفر ۴۸ جهان، شگفتی بزرگی رقم زد.
صفایی در دیداری حساس و نزدیک موفق شد گیم نخست را با نتیجه ۱۲-۱۰ به سود خود تمام کند. او در گیم دوم نیز با همان نتیجه ۱۲-۱۰ پیروز شد تا برتری خود را تثبیت کند. هرچند مشرف در دو گیم بعدی با نتایج ۱۱-۵ و ۱۱-۹ به بازی برگشت، اما در گیم پنجم این نماینده ایران بود که با عملکردی درخشان ۱۱-۸ پیروز شد و راهی نیمهنهایی شد.
با این نتیجه، صفایی ضمن حضور در جمع چهار بازیکن برتر، مدال برنز خود را قطعی کرد تا اولین مدال تاریخ فیدر بانوان تنیس روی میز بانوان ایران ثبت شود.
دیدار نیمهنهایی صفایی فردا برگزار خواهد شد و ملیپوش کشورمان برای صعود به فینال به مصاف آسوکا ساسو از ژاپن خواهد رفت.
هدایت صفایی در این رقابتها به عهده میدیا لطف الله نسبی است.
منبع: فدراسیون تنیس روی میز