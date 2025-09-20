باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله هوایی آمریکا به شناور ونزوئلایی و نابودی این شناور + فیلم

فیلم پهپادی از حمله هوایی آمریکا به شناور ونزوئلایی و نابودی این شناور را مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- در بحبوحه تنش‌های میان آمریکا و ونزوئلا، ارتش این کشور یک شناور ونزوئلایی هدف حمله پهپادی قرار داد و آن را ویران کرد.

مطالب مرتبط
حمله هوایی آمریکا به شناور ونزوئلایی و نابودی این شناور + فیلم
young journalists club

‌انفجار بزرگ در ونزوئلا + فیلم

حمله هوایی آمریکا به شناور ونزوئلایی و نابودی این شناور + فیلم
young journalists club

حضور وزیر جنگ آمریکا در نزدیکی آب‌های ونزوئلا + فیلم

حمله هوایی آمریکا به شناور ونزوئلایی و نابودی این شناور + فیلم
young journalists club

واکنش‌ها به ادعای ترامپ درباره آبراه پاناما + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسنپ‌بک بر فروش نفت و مبادلات بانکی تاثیر نخواهد داشت + فیلم
۱۴۲۹

اسنپ‌بک بر فروش نفت و مبادلات بانکی تاثیر نخواهد داشت + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۴
حماس، زخمی اما همچنان شکست‌ناپذیر + فیلم
۱۱۱۱

حماس، زخمی اما همچنان شکست‌ناپذیر + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۴
غرب قوانین بین‌المللی را فقط زمانی اجرا می‌کند که به سود خودش باشد! + فیلم
۷۱۷
تحلیلگر سابق سازمان سیا:

غرب قوانین بین‌المللی را فقط زمانی اجرا می‌کند که به سود خودش باشد! + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۴
اعتراضات خشونت‌آمیز در هلند + فیلم
۷۰۷

اعتراضات خشونت‌آمیز در هلند + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۴
چشم به راهی اهالی غزه به کاروان جهانی «صمود» + فیلم
۶۸۳

چشم به راهی اهالی غزه به کاروان جهانی «صمود» + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
فرق میان چین و آمریکا در این است در این مقطع حساس چین طلا میخرد آمریکا میخواهد دولت دست نشانده در ونزویلا بیاورد و منابع طلا را همچون نفت سوریه و عراق و عربستان غارت کند مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر این فکر انگلیسی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر امریکا
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه آمریکای جنایتکار کثیف رو
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
در این شناورها برفرض قاچاقچی هم باشد و درآبهای بین المللی ،باید طبق قانون بازداشت شوند و محاکمه در دادگاهی بی طرف این یانکیهای بی پدر مادر آشغال فکر می کنند چون گردن کلفت تشریف دارند هر غلطی را می توانند انجام دهند البته تقصیر دنیای خواب زده است که به این حرامزاده ها اینقدر رو داده
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
باید ثابت کنه مواد مخدر حمل میکردن والا باید محکوم بشه
۰
۶
پاسخ دادن