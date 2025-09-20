در پی حادثه رخ‌داده در دیدار فجر شهید سپاسی و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه پارس که موجب مصدومیت یکی از هواداران شد، مدیرکل ورزش و جوانان فارس، ضمن عذرخواهی از مردم، بر برخورد قانونی با مقصران احتمالی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی حادثه رخ‌داده در دیدار فجر شهید سپاسی و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه پارس که موجب مصدومیت یکی از هواداران شد، عبدالرحیم خداجو، مدیرکل ورزش و جوانان فارس، ضمن عذرخواهی از مردم، بر برخورد قانونی با مقصران احتمالی تأکید کرد.

مصدوم این حادثه پس از سانحه به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت و مدیرکل ورزش فارس نیز با حضور در بیمارستان از او عیادت کرد.

خداجو با ابراز ناراحتی از حادثه گفت: «این اتفاق به‌طور جدی در دست بررسی است و با عوامل و مقصران احتمالی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»

اداره کل ورزش و جوانان فارس در پایان با عذرخواهی مجدد از مردم اعلام کرد اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در دستور کار قرار دارد.

منبع: وزارت ورزش و جوانان

۱۱:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آفرین به این مسئول
