وزیر امور خارجه سوریه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در پایتخت آمریکا، واشنگتن، برافراشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، روز جمعه پرچم این کشور را بر فراز ساختمان سفارت در پایتخت آمریکا، واشنگتن، برافراشت و ابراز امیدواری کرد همه تحریمها علیه سوریه، از جمله «قانون سزار» لغو شوند.
روز پنجشنبه، الشیبانی در واشنگتن و با حضور توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، با تعدادی از مقامات وزارت خزانهداری این کشور دیدار کرد.
در جریان این دیدار، گفتگوها بر روی راههای اتصال مجدد مسئولانه و ایمن اقتصاد سوریه به نظام مالی جهانی متمرکز بود، به نحوی که تضمین کننده تقویت تلاشهای مشترک برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم باشد. این دیدار در چارچوب سفر وزیر خارجه سوریه به ایالات متحده برای برگزاری گفتوگوهای گسترده انجام شد.
الشیبانی همچنین با تعدادی از اعضای کنگره آمریکا دیدار کرد تا در مورد روابط دوجانبه و لغو تحریمهای آمریکا علیه سوریه گفتگو کند.
دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، معافیتهای موقتی از این تحریمها صادر کرده است، اما لغو کامل آنها نیاز به رایگیری در کنگره دارد.
در سال ۲۰۱۹، در دوران اولین دوره ریاستجمهوری ترامپ، «قانون سزار» به امضا رسید و به قانون تبدیل شد. این قانون، تحریمهایی را علیه ارتش سوریه و سایر مقامات مسئول در طول جنگ داخلی این کشور اعمال میکند.
منبع: رویترز