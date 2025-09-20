باشگاه خبرنگاران جوان ـ اعطم قویدل در این باره اظهار کرد: مطابق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مهلت ۵ سال نسبت به تعویض و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به سند مالکیت حدنگار یا تک برگ اقدام کند و دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای نیز مکلف شده‌اند اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود را در زمان‌بندی مشخص شده توسط سازمان ثبت اسناد، ارائه نمایند و طبق تبصره همان ماده، ارائه هرگونه خدمات ثبتی پس از اتمام مهلت پنج ساله منوط به تعویض سند مالکیت دفترچه‌ای است؛ لذا با توجه به اتمام مهلت قانونی مزبور، از همه مالکینی که ملکشان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای است دعوت می‌شود هرچه سریعتر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به سند مالکیت حدنگار با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک خود اقدام کنند.

وی افزود: متأسفانه شایعه‌ای در خصوص تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت حدنگار بعضاً شنیده می‌شود مبنی بر اینکه هدف از تبدیل و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای، شناسایی املاک اشخاص و اخذ مالیات از این املاک است که در پاسخ به این شایعه، به مردم عزیز و مالکین گرامی این اطمینان خاطر را می‌دهیم که کلیه اطلاعات املاک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای در سامانه ثبت الکترونیک املاک سازمان ثبت اسناد در حال حاضر نیز موجود است.

قویدل ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حافظ این اطلاعات و امین مردم در این خصوص است و در هنگام تبدیل سند مالکیت دفترچه‌ای به سند مالکیت حدنگار، صرفاً محدوده ملک با طول ابعاد و مساحت دقیق و کاربری در سامانه کاداستر تثبیت می‌شود. در نتیجه مالک می‌تواند از مزایای سند مالکیت حدنگار بهره‌مند شود و اساساً مالیات اموال غیر منقول (املاک و اراضی) در هنگام معاملات مطابق مقررات اخذ می‌شود.

سخنگکی سازمان ثبت استاد گفت: ملکی که دارای سند مالکیت حدنگار است، نقشه آن با مختصات جغرافیایی در بانک کاداستر سازمان جانمایی و تثبیت شده است؛ لذا امکان اینکه نسبت به قسمتی یا کل ملک مزبور، اشتباهاً سند مالکیت معارضی صادر شود، وجود ندارد و با تثبیت یک ملک در بانک کاداستر، در صورت ادعای شخص دیگری نسبت به ملک مزبور به آسانی در سامانه مشاهده می‌شود و این محدوده به نام دیگری تثبیت و دارای سند مالکیت است.

وی گفت: یکی از زیرساخت‌های لازم قبل از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت حدنگار است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک برنامه‌ریزی دقیق و تنظیم برنامه عملکردی ماهانه برای استان‌های کشور نسبت به تبدیل این اسناد به صورت حضوری و غیر حضوری اقدام کرده است.

وی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با برنامه‌ریزی راهبردی، تصمیم بر تبدیل و تعویض اسناد دفترچه‌ای به صورت حضوری (با درخواست و مراجعه مالک) و غیرحضوری (بدون مراجعه مالک) گرفت و از ابتدای سال جاری تا تاریخ (۱۷ /۶ /۱۴۰۴) تعداد ۳۸۹ هزار و ۶۱۵ فقره سند مالکیت دفترچه‌ای با درخواست مالکین به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل و تعداد ۴۷۳ هزار و ۷۰۹ فقره سند مالکیت دفترچه‌ای نیز به صورت غیر حضوری داده آمایی و در بانک کاداستر تثبیت و منجر به صدور پیش سند شده است.

وی در پایان گفت: طبق پیش‌بینی و برنامه سازمان ثبت اسناد، تا پایان سال بیش از یک میلیون سند دفترچه‌ای به صورت غیر حضوری و بدون مراجعه مالکین در سامانه کاداستر تثبیت و منجر به صدور پیش سند خواهد شد و این آمار از تبدیل اسناد دفترچه‌ای به درخواست مالکین مجزی بوده و ان شااله با همکاری مردم و درخواست تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای، یک میلیون سند مالکیت دفترچه‌ای نیز تا پایان سال جاری بدین ترتیب تعویض می‌شود.

منبع: ایسنا