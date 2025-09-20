مربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان بازی این تیم مقابل چادر ملو از مسئولان ورزش انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی مقابل چادر ملو ۲ امتیاز حساس دیگر از دست داد و در این رابطه کریم باقری در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفت: واقعا ۳ تا ورزشگاه در پایتخت ایران است و هیچکدام قابل استفاده نیست و مسئولان ورزش هم در خواب هستند و یا به کار‌های دیگر مشغولند. خب بیایید لیگ را تعطیل کنید با این وضعیت زمین!

این در حالی است که مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران بار‌ها مدعی شد زمین ورزشگاه تختی آماده میزبانی از بازی‌های لیگ برتر فوتبال است و در بازی دیروز زمین نامناسب روی کیفیت بازی تاثیر گذاشت و نشان داد بی میلی سرخابی‌ها برای بازی در تختی به چه دلیلی است.

برچسب ها: کریم باقری ، باشگاه پرسپولیس
از سال ۱۴۰۰ به بعد کشور ایران خیلی عقب مونده ، همون قدر کشور های منطقه با سرعت پیشرفت کردن ، نگاه کنید پرژه های عمرانی شهر ها چه قدر کم شده ، تو گیلان بزرگ ترین شهر صنعتی این استان جاده هاش آسفالت نیست ، انتن دهی موبایل ضعیف است واقعا ادم تاسف میخوره
