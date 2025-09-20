باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۷ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۹ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۹۷ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۹۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۹ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۲ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان