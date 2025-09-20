امروز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۹۷ میلیون تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز  شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۹ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۹۷ میلیون تومان
سکه طرح قدیم ۹۰ میلیون و ۲۰۰  هزار تومان
نیم سکه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۹ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۲ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
علی برکت الله
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بازی مکانیسم ماشه از دیروز تا حالا سکه را ۴ میلیون تومان گرانتر کرد ؟؟؟
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
الان شده ۶ میلیون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اصلا تاثیر نداشت خدارو شکر
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اسنپ بک هیچ تاثیری بر بازارهای اقتصادی نداره . قبول دارین
۵
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
قربانت بزار شروع بشه بعد بگو اثری داره یا نه
France
ناشناس
۱۵:۳۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
۱۲:۵۲
دستور زبان فارسیت ضعیفه
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۰:۵۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اینو به ظریف و عراقچی جانت بگو. در ضمن بپرس 100 تا سکه مفت قیمتش چقدر میشه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مکانیسم بی اثر بوده در حد بازی
۵
۱۰
پاسخ دادن
