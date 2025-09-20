مدیرکل شیلات بوشهر گفت: با دستور مستقیم وزیر نیرو تامین برق دائمی سایت پرورش میگوی رود شور شمالی گناوه به عنوان بزرگترین شهرک شیلاتی کشور در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ عقیل امینی روز شنبه به خبرنگاران اعلام کرد: با پیگیری‌های مستمر و همراهی نماینده‌ مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر و در جلسه ای با وزیر نیرو ، وزارت نیرو تأمین برق پایدار سایت رود شور شمالی شهرستان گناوه را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: سایت رود شور شمالی با مساحت بیش از ۳۶۱۱ هکتار در شهرستان گناوه و با برخورداری از ۸۳ مزرعه پرورش میگو و زیرساخت‌های آماده در سطح ۹۸ درصد، ظرفیتی منحصربه‌فرد برای جهش تولید و اشتغال‌زایی دارد که تاکنون حدود ۱۰ مگاوات برق موقت در اختیار این سایت قرار گرفته اما برای بهره‌برداری کامل، تأمین ۶۳ مگاوات برق دائم ضروری است.

امینی ادامه داد: در کنار تأمین برق، رایزنی‌ها برای اختصاص زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی نیز در حال انجام است و با تحقق این طرح‌ها و اصلاح ساختار مزارع و رعایت استانداردهای بهداشتی، ظرفیت تولید سالانه این سایت می‌تواند به بیش از ۲۰ هزار تن میگو برسد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر بیان کرد: کلنگ‌زنی این شهرک در اسفند ۱۳۹۷ انجام شد و از همان ابتدا به دلیل موقعیت و ظرفیت‌های ویژه، به عنوان پروژه‌ای ملی در حوزه شیلات مطرح شد و امروز با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، این مجموعه آماده است تا به موتور محرک توسعه اقتصادی منطقه و افزایش صادرات کشور تبدیل شود.

وی از همراهی مسئولان و تلاش‌ها و پیگیری‌های دلسوزانه جعفر پورکبگانی نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های ارزشمند مرتضی بحرانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قدر دانی کرد و افزود: این همدلی و همکاری، زمینه‌ساز جهشی بزرگ در صنعت میگو و اشتغال پایدار در استان بوشهر خواهد بود.

منبع ایرنا