مدیرکل شیلات بوشهر گفت: با دستور مستقیم وزیر نیرو تامین برق دائمی سایت پرورش میگوی رود شور شمالی گناوه به عنوان بزرگترین شهرک شیلاتی کشور در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت.

عقیل امینی روز شنبه به خبرنگاران اعلام کرد: با پیگیریهای مستمر و همراهی نماینده مردم شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر و در جلسه ای با وزیر نیرو ، وزارت نیرو تأمین برق پایدار سایت رود شور شمالی شهرستان گناوه را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: سایت رود شور شمالی با مساحت بیش از ۳۶۱۱ هکتار در شهرستان گناوه و با برخورداری از ۸۳ مزرعه پرورش میگو و زیرساختهای آماده در سطح ۹۸ درصد، ظرفیتی منحصربهفرد برای جهش تولید و اشتغالزایی دارد که تاکنون حدود ۱۰ مگاوات برق موقت در اختیار این سایت قرار گرفته اما برای بهرهبرداری کامل، تأمین ۶۳ مگاوات برق دائم ضروری است.
امینی ادامه داد: در کنار تأمین برق، رایزنیها برای اختصاص زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی نیز در حال انجام است و با تحقق این طرحها و اصلاح ساختار مزارع و رعایت استانداردهای بهداشتی، ظرفیت تولید سالانه این سایت میتواند به بیش از ۲۰ هزار تن میگو برسد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر بیان کرد: کلنگزنی این شهرک در اسفند ۱۳۹۷ انجام شد و از همان ابتدا به دلیل موقعیت و ظرفیتهای ویژه، به عنوان پروژهای ملی در حوزه شیلات مطرح شد و امروز با فراهم شدن زیرساختهای لازم، این مجموعه آماده است تا به موتور محرک توسعه اقتصادی منطقه و افزایش صادرات کشور تبدیل شود.
وی از همراهی مسئولان و تلاشها و پیگیریهای دلسوزانه جعفر پورکبگانی نماینده مردم شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و حمایتهای ارزشمند مرتضی بحرانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قدر دانی کرد و افزود: این همدلی و همکاری، زمینهساز جهشی بزرگ در صنعت میگو و اشتغال پایدار در استان بوشهر خواهد بود.
