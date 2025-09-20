دادستان فدرال آمریکا پس از آنکه از سوی دولت ترامپ به دلیل تعقیب قضایی دشمنان ترامپ تحت فشار قرار گرفت، استعفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک دادستان فدرال آمریکا روز جمعه پس از آنکه بر سر تحقیقات مربوط به دو تن از دشمنان سیاسی دونالد ترامپ تحت فشار قرار گرفته بود و ساعاتی پس از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا خواستار خروج او شد، استعفا کرد.

گزارش شده است که اریک سیبرت، دادستان ایالات متحده برای ناحیه شرقی ایالت ویرجینیا، در یک ایمیل کارکنان خود را از استعفایش مطلع کرد. نیویورک تایمز و سایر رسانه‌های آمریکایی این خبر را گزارش داده‌اند.

این اقدام تنها ساعاتی پس از آن صورت گرفت که ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره برکناری او به خبرنگاران در دفتر بیضی شکل کاخ سفید گفت: «من می‌خواهم او برود.»

به گزارش نیویورک تایمز، سیبرت تحت فشار بود تا دو تن از نزدیکان سیاسی ترامپ، یعنی جیمز کومی، مدیر پیشین اف‌بی‌آی (که ترامپ در سال ۲۰۱۷ او را برکنار کرد) و لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک را تحت تعقیب قضایی قرار دهد. این گزارش حاکی است که برخی مقامات دولت استدلال کرده بودند که او باید در سمت خود باقی بماند.

مقاماتی که با این پرونده آشنا هستند به واشنگتن پست گفتند که این دادستان فدرال اخیراً به مقام ارشد وزارت دادگستری اطلاع داده بود که از تعقیب قضایی کومی به اتهامات دروغگویی به کنگره خودداری می‌کند و اینکه مدارک کافی برای اتهام کلاهبرداری وام مسکن به جیمز وجود ندارد.

جیمز کومی، رئیس پیشین اف‌بی‌آی، در حالی برکنار شد که یک تحقیق در مورد احتمال همدستی اعضای کارزار انتخاباتی ترامپ با مسکو برای تاثیرگذاری بر رای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ را رهبری می‌کرد و از آن زمان منتقد صریح‌اللهجه این رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه بوده است.

لتیشا جیمز، به عنوان دادستان کل ایالت نیویورک، پرونده‌ای ۴۶۴ میلیون دلاری علیه ترامپ مطرح کرد و ادعا نمود که او و شرکتش به طور غیرقانونی ثروت به دست آورده و ارزش املاک را برای دریافت وام‌های بانکی یا شرایط بیمه‌ای دستکاری کرده‌اند.

او، مانند چندین مقام دیگر دموکرات، توسط بیل پولت، مدیر آژانس فدرال مالی مسکن و از متحدان نزدیک ترامپ، متهم به جعل مدارک در درخواست‌های وام مسکن شده است.

ترامپ روز جمعه در مورد پرونده مربوط به جیمز گفت: «به نظر می‌رسد که او واقعاً گناهکار است، اما واقعاً نمی‌دانم.»

سیبرت، که فارغ‌التحصیل مؤسسه نظامی ویرجینیا و افسر سابق پلیس واشنگتن است، تیمی متشکل از حدود ۳۰۰ دادستان را در حوزه قضایی‌ای رهبری می‌کرد که اغلب پرونده‌های مهم مربوط به امنیت ملی را در دست داشت.

منبع: خبرگزاری فرانسه