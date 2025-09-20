باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ احسان مومنی در برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد گفت: یکی از معضلات اصلی شهر‌های بزرگ به ویژه شهر تهران در نیمه دوم سال بحث ترافیک است.

وی اظهارداشت: بطورکلی۲۶ درصد تردد‌ها در نیمه دوم سال در تهران مرتبط به بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پلیس راهور به عنوان یکی از متولیان امر ترافیک در شهر تهران به همراه استانداری، فرمانداری، شهرداری، آموزش و پرورش، سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی است.

وی افزود: خوشبختانه جلسات مختلفی در زمینه نظم بخشی و روان سازی هرچه بهتر ترافیک در شهر تهران بزرگ برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

سرهنگ مومنی بیان داشت: وظیفه پلیس راهور نظم بخشی به مقوله ترافیک، برخورد با تخلفات، کنترل تخلفات و کاهش حوادث رانندگی است.

وی ادامه داد: تجربه و نمودار‌های ترافیکی نشان می‌دهد شهر تهران در هفته پایانی شهریور و هفته نخست مهرماه سال با افزایش ۳۳ درصدی ترافیک مواجه است.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تمام تلاش پلیس بر اینکه ترافیک این شهر را روان و انتظام بخشد. طرح ترافیکی پلیس از شنبه ۲۲ شهریور ماه سال جاری آغاز شده است.

سرهنگ مومنی بیان داشت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی مراجعه شهروندان به مراکز خرید و اماکن تجاری رشد چشمگیری داشته و به همان نسبت و حتی بیشتر تردد‌ها درسطح شهر هم افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: همزمان با اول مهرماه سال جاری که بازگشایی مدارس را خواهیم داشت تمامی عملیات‌های عمرانی و اجرایی در سطح معابر ممنوع خواهد بود.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: شش دستگاه جرثقیل سنگین در اطراف محور‌های بزرگراهی پیش بینی شده که اگر کامیون یا اتوبوسی دچار نقص شد بتوان هرچه سریعتر وسیله نقلیه مربوطه را از محور خارج کرد.

وی افزود: بطورکلی ۵۰ محل در بزرگ راه‌ها و معابر اصلی شناسایی شده تا خودرو‌های امدادرسان مختلف مستقر شوند در صورتیکه خودروی دچار نقص شد بتوانند هرچه سریعتر هماهنگی لازم راانجام دهند.

سرهنگ مومنی اظهارداشت: همچنین ۲۹۹ مدرسه مهم ترافیکی واقع در معابر اصلی شهر تهران شناسایی شده است.

وی ادامه داد: پلیس راهور هم صبح و هم زمان خروج دانش آموزان از مدرسه در مدارس و معابر یاد شده مستقر خواهد شد تا روان سازی ترافیک به خوبی انجام شود.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ممنوعیت تردد ناوگان حمل بار در دو هفته نخست مهر ماه سال جاری از ساعت۶ تا ۱۰ صبح را در شهر تهران خواهیم داشت.

وی در ادامه از رانندگان ناوگان حمل بار خواست از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح به هیچ عنوان در سطح معابر شهر تهران تردد نداشته باشند.

سرهنگ مومنی افزود: جدا از این۶۰ نقطه گلوگاهی در محور‌های بزرگراهی شهر تهران با توجه به تجربه سال گذشته مورد شناسایی قرار گرفته و در این مناطق همکاران مستقر خواهند شد.

وی یادآورشد: بطورکلی برنامه‌های مختلفی برای انضباط بخشی بیشتر در جهت روان سازی ترافیک در شهر تهران پیش بینی و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

منبع: پلیس راهور