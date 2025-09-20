معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: ۳۸ صدم مترمربع سرانه فضای ورزشی دانش آموزی داریم که از این میزان ۲۱ صدم آن درون مدرسه ای است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد جعفری گفت: براساس قانون هفتم توسعه در پایان برنامه پنج ساله باید سرانه ورزشی درون مدرسه ای به یک مترمربع برسد .

وی بیان کرد: براین اساس طرح شهید سلیمانی برای بهسازی و توسعه فضاهای ورزشی درون مدرسه ای مورد توجه قرار گرفت.

جعفری گفت: در اجرای این طرح با رویکرد دولت در بحث کیفیت و عدالت بخشی با مشارکت مردم و مسوولان استفاده از تمام ظرفیت ها مدنظر قرار گرفت و تحت عنوان میدان همدلی تلاش ها آغاز شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: امسال ۲ هزار و۸۶۲ پروژه فضای ورزشی در قالب تفاهم نامه ها در اجرای طرح میدان همدلی برنامه ریزی شد که در چهار مرحله افتتاح می شوند.

وی اضافه کرد: در مرحله اول یک هزارو ۵۰۰ پروژه از این تعداد پروژه به بهره برداری رسید و امروز ۸۷۴ فضای ورزشی در سراسر کشوربا اعتباری بالغ بر یک همت به بهره برداری می رسد که با بهره برداری از آنها ۵۳۰ هزار مترمربع به فضای ورزشی افزوده خواهد شد .

جعفری یاد آورشد: درادامه طرح میدان همدلی برای توسعه فضاهای ورزشی آموزشی در هفته تربیت بدنی نیز ۴۸۵ فضای ورزشی افتتاح می شود که تا پایان برنامه هفتم ۲۰ هزار فضای ورزشی ایجاد خواهد شد .

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: درتلاش هستیم تا با همت مضاعف مهر آرام و بی دغدغه ای را برای دانش آموزان رقم بزنیم و درسال تحصیلی جدید علاوه برفعالیت های سلامت محور جاری برای نشاط و انگیزه در مدارس المپیادهای درون مدرسه ای و بین مدارسه ای درهفته تربیت بدنی رقم می خورد .

۲۸ درصد مردمی که ورزش می کنند ورزش مطلوب دارند

جعفری با اشاره به اینکه ۵۳.۵ درصد مردم ورزش نمی کنند، گفت: تنها ۲۸ درصد مردمی که ورزش می کنند ورزش مطلوب دارند .

وی افزود: درصورتی که با حداقل امکانات می توان ورزش ارزان را فراهم کرد و امروز دانش اموزان باید در کنار خواب و استراحت همراه با تغذیه مناسب فعالیت بدنی داشته باشند.

جعفری تاکید کرد: همه ما در سلامت دانش آموزان مسوول هستیم و در فعالیت های ورزشی سه مولفه منابع انسانی با کیفیت ، فضای ورزشی و تجهیزات را باید مدنظر قرارداد .

وی اضافه کرد: باید زمینه را برای فعالیت های ورزشی بیشتر درمدارس فراهم کنیم و از تمام ظرفیت ها دراین زمینه بهره ببریم .

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: رویکرد اصلی باید سلامت باشد و اگر امروز در رقابت های بین المللی در میادین پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزار درآمده پایه آن ورزش دانش آموزی است.

