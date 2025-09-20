باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- صدای زنگ مدرسه و هیاهوی دانش‌آموزان رسیدن فصل زیبای پاییز و مهر ماه را نوید می‌دهد. هر سال با از راه رسیدن پاییز شروع دوباره‌ی مدارس، بازار فروش لوازم تحریر داغ می‌شود. مغازه‌ها پر می‌شود از کودکانی که با ذوق و شوق لوازم مدرسه‌شان را انتخاب می‌کنند و والدینی که برای خوشحالی کودکان خود هر چه در توان دارند، انجام می‌دهند. متاسفانه یکی از مواردی که خانواده‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌دهند، بهداشت و سلامت لوازم تحریری است که برای فرزندان خود تهیه می‌کنند.

بسیاری از کارشناسان اعلام می کنند که لوازم تحریر نامناسب و غیربهداشتی می‌تواند سلامت دانش‌آموز را تهدید کند. به همین علت لازم است خانواده‌ها در موقع خرید، به سالم بودن این لوازم بیشتر توجه کنند و لوازم تحریر استاندارد را از مراکزمعتبر با کیفیت مناسب تهیه کنند. خرید لوازم تحریر شاید به نظر ساده بیاید اما درهمین خرید ساده هم باید به کیفیت ، استاندارد و بهداشت این لوازم توجه کافی داشت.

لوازمی که به طورمداوم مورد استفاده‌ دانش آموزان قرارمی‌گیرد مانند مداد و خودکار، باید استانداردهای لازم را داشته باشد. یکی از نمونه‌های آسیب‌های ناشی از اجناس نامرغوب، جوهر خودکارهایی است که باعث آسیب زدن به دستگاه تنفسی می‌شود در همین راستا و بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که بسیاری از دانش آموزان استفاده از محصولات با کیفیت تولید داخل را به محصولات بی‌کیفیت خارجی ترجیح می دهند.

لوازم التحریر بی کیفیت زمینه ساز ایجاد مشکلات بیماری برای دانش آموزان

فارغ از نوشتن، دانش‌آموزان ابتدایی و کسانی که در دوره‌های اول تحصیلی هستند، مداد و لوازم خود را وارد دهان می‌کنند. اگر لوازمی که در اختیار کودکان قرار داده می‌شود از کیفیت کافی برخوردار نباشد و در تولید آن‌ها از مواد غیر مجاز و سمی استفاده شده باشد، امکان ابتلا به بیماری و مسمومیت در کودکان افزایش می‌یابد.

یکی از بزرگترین چالش‌هایی که برخی از خودکارها دارد این است که بدنه و در بسیاری از خودکارها با مواد بازیافتی حتی زباله‌های شهری تولید می‌شوند. یکی از چالش‌هایی که در تفاوت قیمت خودکار ایرانی و خارجی مطرح می‌شود، همین ناآگاهی از مواد اولیه به کار رفته در آن است. بارها شاهد بودیم که مردم می گویند مواد بکار رفته در خودکار تفاوتی نمی‌کند و موادی که برای قسمت‌های مختلف خودکار بکار می‌رود.به نظرم این مهم است که خودکار کیفیت لازم برای نوشتن را داشته باشد و در ضمن به لخاظ بهداشتی هم با مواد درجه یک ساخته شده باشد.

بسیاری از کارشناسان اعلام میکنند که استفاده از نوشت افزاهای تولید داخل خود نقش بسیار موثری در افزایش میزان اشتغال تولیدکنندگان داخلی و هویت بخشی به دانش آموزان کشور دارد افزود: یکی از محصولات معتبر و پرطرفدار در بازار نوشت‌افزار ایران است.

طی این سال ها در کشورمان باعث شد طراحی نوین برای تولید خودکار با کیفیت و مناسب برای کتابت ایرانی داشته باشیم. مهمتر اینکه این خودکار کیان از نظر علم شکل خودکار، هیچ آسیبی به بزرگسالان و اطفال‌نرساند متاسفانه به دلیل شرایط خاص ناشی از تحریم ها، درمقطعی تولید آن متوقف شد.

یکی از تولید کنندگان در حوزه نوشت افزار اعلام کرد: مفهوم کالای ایرانی این نیست که یک کالا را به هر قیمت و کیفیتی تولید کنیم یا نسبت به تجاری سازی آن بی تفاوت باشیم، ایرانی سازی بدین مفهوم است که تا سرحد امکان کالای ایرانی با مواد اولیه ایرانی، دانش ایرانی و نیروی توانمند ایرانی از نظر قیمت و کیفیت ارزش تولید داشته باشد.

وی ادامه داد: خیلی ها براین باور بودند که اگر کالای تولید ایران نام خارجی یا شریک خارجی نداشته باشد، زمین می خورد و با مشکل رو به رو می شود و این ذهنیت غلطی است که برای همگان نهادینه شده، اما با توجه به سیاست گذاری مناسب در حوزه نوشت افزار توسط تولیدکنندگان داخل کیفیت و قیمت قابل قبول نیز بسیار موثر بود و مردم ایران آنچه از یک قلم خودکار انتظار داشتند،در تولیدات داخل انجام شده است.

همچنین در همین راستا محسن گلستانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران با بیان اینکه بازار نوشت‌افزار بازاری فصلی است که معمولاً اوج فروش آن از ۱۵ شهریور تا مهرماه ادامه دارد، اظهار کرد: در این ایام، خانوار‌ها خرید نوشت‌افزار را برای یک سال انجام می‌دهند. اما به دلیل شرایط اقتصادی، در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم هر سال کاهش یافته و شاهد افت تقاضا در بازار نوشت افزار هستیم. خانواده‌ها سعی می‌کنند با پول موجود انتخاب‌های کاربردی‌تر و اقتصادی‌تر داشته باشند؛ بنابراین در حال حاضر خانواده‌ها کمتر خرید می‌کنند و سعی می‌کنند با پولی که دارند انتخاب‌های کاربردی‌تر و ارزان‌تری داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه غالب نوشت‌افزار‌های مورد نیاز دانش‌آموزان از جمله مداد، مدادرنگی، خودکار، پاک‌کن، تراش، دفتر و جامدادی توسط تولید داخلی تأمین می‌شود، تصریح کرد: اوج تولید تولیدکنندگان داخلی معمولاً در تابستان است تا کالا‌ها در شهریور و مهر در بازار موجود باشد.

گلستانی ادامه داد: امسال برای تأمین کالا مشکل خاصی وجود ندارد و با توجه به روند کاهشی تقاضا، کمبودی در بازار پیش‌بینی نمی‌شود. این عرضه مدیون تلاش تولیدکنندگانی است که علی‌رغم مشکلاتی همچون هزینه بالای انرژی و قطعی برق چند روز در هفته و همچنین دشواری‌های تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، همچنان تولید را ادامه داده‌اند. به همین دلیل اگرچه کاهش تولید وجود داشته، اما همزمان کاهش تقاضا باعث شده بازار دچار کمبود جدی نشود.

افزایش ۳۰ درصدی میانگین قیمت نوشت افزار

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران در ادامه درباره وضعیت قیمت‌ها در سال جاری گفت: نوشت‌افزار هم مانند سایر کالا‌ها از تورم تأثیر می‌گیرد. مواد اولیه بخش زیادی از نوشت‌افزار وارداتی است و جهش نرخ ارز مربوط به واردات مواد اولیه در سال جاری روی قیمت‌ها اثر داشته است. علاوه بر این افزایش سایر هزینه‌های تولید نیز بر قیمت‌ها اثر داشته است.

به گفته او، به طور میانگین قیمت نوشت‌افزار امسال حدود ۳۰ درصد نسبت به شهریور پارسال افزایش داشته است. این افزایش در برخی اقلام اساسی و ساده‌تر مانند دفتر و مداد کمتر است و در مجموع هم تورم در بخش نوشت افزار کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

سهم تولید داخل از بازار نوشت افزار

به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران، بیشتر کالا‌های اصلی نوشت‌افزار همچون مداد، دفتر، پاک‌کن و خودکار توسط شرکت‌های داخلی تولید می‌شوند. اما در مورد برخی کالا‌ها مثل اتود، ماژیک، روان نویس و ... که ماشین‌آلات و تکنولوژی تولید پاسخگوی نیاز نیست، بخشی از کالا‌ها به‌صورت وارداتی تأمین می‌شود.

گلستانی در پایان به خانواده‌ها توصیه کرد که خرید‌های خود را از فروشگاه‌های دارای جواز کسب انجام دهند و گفت خرید از دستفروش‌ها یا نمایشگاه‌های موقت شهرداری در مناطق مختلف می‌تواند تبعاتی برای خریداران داشته باشد؛ چراکه در نبود نظارت کافی، گاهی کالا‌های بی‌کیفیت یا تقلبی عرضه می‌شود. مردم نباید فریب ظاهر کالا‌ها را بخورند، چراکه ممکن است متضرر شوند.

همچنین توصیه‌ کارشناسان این حوزه این است که فقط از مراکز معتبر و قانونی خرید کنید. برای حفظ سلامت محصلین و بستن راه سوء استفاده‌ی سودجویان، بهتر است برای خرید لوازم مورد نیاز خود به مراکز معتبر برای تهیه برند خوب ایرانی مراجعه کنید. همچنین لازم است در حین خرید کیفیت و استاندارد بودن این لوازم اولویت قرار گیرد و از خرید ابزار بی‌کیفیت و ارزان اجتناب شود.