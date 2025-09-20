رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید زین الدین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: حوالی ساعت ۰۱:۳۰ بامداد شنبه یک فقره تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید زین الدین مسیر غرب به شرق هنگام به وقوع پیوست.

وی در ادامه افزود: طبق بررسی کارشناسان راهنمایی و رانندگی، پس از حضور در محل حادثه مشخص شد که یک دستگاه سواری بی‌ام و به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز و به صورت عرضی از این معبر را داشت برخورد می‌کند، متأسفانه شدت ضربه و جراحات وارده به حدی بوده که عابر پیاده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.

سرهنگ جوانبخت ضمن ابراز تأسف از وقوع این‌گونه حوادث، به شهروندان توصیه کرد از عبور عرضی و غیرمجاز از بزرگراه‌ها جداً خودداری کنند. استفاده از پل‌های هوایی عابر پیاده و مسیر‌های مجاز، ضامن حفظ جان و سلامت شماست. بی‌توجهی به قوانین عبور و مرور، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، تصادف
خبرهای مرتبط
کاهش ۱۴ درصدی مجروحان تصادفات در اربعین امسال
جریمه ۲۳۷ هزار خودرو به دلیل توقف دوبله مقابل مدارس در مهر سال گذشته
رانندگان سرویس‌های مدارس بیشتر از ظرفیتشان، نباید دانش آموز سوار کنند + فیلم
۲۶ درصد تردد‌ها در شهر تهران مربوط به سفر‌های آموزشی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تکذیب ادعا‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره یک زندانی زن
افزایش کلاهبرداری با شیوه خرید از صفحات فروشگاهی شبکه اینستاگرام
پیام تبریک سردار رادان به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
نقاط ضعفی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد
آخرین اخبار
تکذیب ادعا‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره یک زندانی زن
پیام تبریک سردار رادان به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
افزایش کلاهبرداری با شیوه خرید از صفحات فروشگاهی شبکه اینستاگرام
نقاط ضعفی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد
آماده‌باش هلال‌احمر در ۶ استان همزمان با هشدار وقوع سیل
وقوع نادرترین رویداد گردوغبار در کشور
محاکمه چند مسئول اجرایی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک
باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) طلای مدیریت پروژه را تصاحب کرد
کاهش ۱۴ درصدی مجروحان تصادفات در اربعین امسال
ظرف چند سال آینده کشور در حوزه محصولات پزشکی قانونی به خودکفایی می‌رسد
راهکار مقابله با اضطراب فرزند در روز‌های نخست ورود به مدرسه + فیلم
آغاز پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
جمع‌آوری داربست‌های پاساژ علاءالدین توسط شهردارى پس از ۳ سال
پوشش بیمه‌ای بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار کمیته امداد استان تهران/ بازنشستگی ۸۴ مددجودر ۳ ماه نخست امسال
کلاهبرداری سایبری با ترفند فروش لوازم‌التحریر و سرویس مدارس
ایمنی و روان‌سازی ترافیک؛ اولویت‌های بازگشایی مدارس در پایتخت
افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس
توصیه پلیس راهور به رانندگان سرویس‌های مدارس + فیلم
آمار مرگ و میر‌های عابران پیاده در تصادفات جاده‌ای + فیلم
اجرای طرح پلیس مهر برای استقبال از دانش‌آموزان
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه سال ۱۴۰۴
اعمال محدودیت زمانی تردد برای ناوگان باری در دو هفته نخست مهرماه
جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران با محوریت طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس
تا پایان دولت چهاردهم محرومیت آموزشی در استان تهران برطرف می‌شود
۱۴ مهر در تقویم رسمی کشور به نام «روز تهران» ثبت شد
تاکسی بانوان رسما آغاز به کار کرد؛ فعالیت بیش از ۱۳۰۰ تاکسیران زن
ورود تاکسی‌های برقی و اولین رام قطار ملی به ناوگان عمومی؛ هفته آینده
کشف ۷.۵ تن مواد مخدر از ابتدای سال در تهران؛ ساماندهی معتادان متجاهر
تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید زین الدین تهران
پویش «سرباز وطنم» همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود