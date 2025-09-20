باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای مرور اقدامات انجام شده در عملیات اربعین حسینی وزارت راه و شهرسازی در حوزه جاده‌ای با فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تردد ایمن، منظم و روان میلیون‌ها زائر اربعین حسینی در سال ۱۴۰۴، مجموعه‌ای گسترده از اقدامات عمرانی و زیربنایی را در محور‌های مواصلاتی و پایانه‌های مرزی کشور اجرایی کرد.

این اقدامات با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان انجام شده و سه محور اصلی شامل بهسازی شبکه جاده‌ای، تجهیز پایانه‌های مرزی و توسعه سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای را در بر می‌گیرد.

بهسازی و ارتقاء ۱۲۷۰ کیلومتر مسیر جاده‌ای در محور‌های اربعین

در بخش راه‌های مواصلاتی، بالغ بر ۱۲۷۰ کیلومتر از مسیر‌های جاده‌ای منتهی به مرز‌های اربعینی بهسازی و روکش شد. به‌منظور افزایش ایمنی تردد، ۳۸ نقطه پرتصادف شناسایی و به طور کامل اصلاح شد. همچنین ۴۱ هزار تابلو اخطاری و انتظامی در محور‌های مختلف نصب و ۵ هزار متر مربع تابلو اطلاعاتی نیز در مسیر‌ها جانمایی شد.

در حوزه بهبود روشنایی مسیر، ۳۰ نقطه به روشنایی نقطه‌ای مجهز شد و ۱۶ کیلومتر روشنایی طولی نیز در مسیر‌های پرتردد اجرا شد.

همچنین حدود ۲۱ هزار کیلومتر از مسیر‌های مواصلاتی خط‌کشی مجدد شدند تا دید رانندگان در شرایط کم‌نور و شبانه افزایش یابد و ایمنی تردد تقویت شود.

پروژه‌های استانی بهسازی راه‌های منتهی به مرز‌ها

به علاوه عملیات بهسازی و ارتقاء مسیر‌های اربعینی در استان‌های مرزی کشور با تمرکز بر محور‌های منتهی به مرز‌های رسمی انجام گرفت و اعتبارات تخصیص یافته به تفکیک پروژه‌ها و استان‌ها به شرح زیر است:

در استان آذربایجان غربی، ۶ کیلومتر از محور نقده – پیرانشهر – تمرچین بهسازی شد و برای اجرای پروژه‌های راهسازی و ارتقاء پایانه مرزی تمرچین، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت.

در استان کردستان، اصلاح پل گاران و ورودی شهر مریوان در محور سنندج – مریوان انجام شد و اقدامات عمرانی گسترده‌ای در پایانه مرزی باشماق صورت گرفت که مجموع اعتبار تخصیصی به این استان ۱۹۰ میلیارد تومان بوده است.

استان کرمانشاه با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان نیز شاهد اجرای پروژه‌های بزرگی همچون بهسازی گردنه پاطاق به طول ۱.۵ کیلومتر و بازسازی ۸۵ کیلومتر از محور سرپل ذهاب بود.

در استان ایلام با اعتبار ۸۲۵ میلیارد تومان نیز بهسازی محور‌های ایلام – حمیل، تقاطع سه‌راهی ملکشاهی و ایلام – صالح‌آباد در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه آن پایانه‌های مرزی شهید سلیمانی (مهران) و شهید رئیسی (برکت) نیز به طور کامل بازسازی و تجهیز شدند.

در استان خوزستان هم که برای آن ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت، محور بستان–چذابه و مسیر‌های طرفین پل حمیدیه بهسازی شدند و دو پایانه مرزی چذابه و شلمچه نیز مورد بازسازی و تجهیز قرار گرفتند.

توسعه زیرساخت‌های مرزی؛ خدمات‌رسانی به زائران در پایانه‌ها

اما در بخش توسعه زیرساخت‌های مرزی، بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز و نوسازی پایانه‌های مرزی هزینه شد که این اقدامات در راستای ارتقاء سطح رفاه، افزایش سرعت عبور و تسهیل خدمت‌رسانی به زائران در ایام اوج سفر انجام گرفت.

در این زمینه در پایانه‌های شهید رئیسی (برکت) و شهید قاسم سلیمانی (مهران) در استان ایلام، بیش از ۳۰ هزار متر مربع سایه‌بان موقت نصب و همچنین ۶۵ هزار متر مربع از محوطه این دو پایانه به سامانه‌های خنک‌کننده و مه‌پاش مجهز شد.

در بخش بهداشتی نیز ۸۶۰ چشمه سرویس بهداشتی نوسازی و ۵۰ دستگاه آب‌خوری جدید نصب شد. به علاوه معابر، سکو‌ها و مسیر‌های خدماتی در این پایانه‌ها نیز اصلاح و مناسب‌سازی شدند.

در مرز‌های چذابه و شلمچه در استان خوزستان نیز ۷ هزار متر مربع سایه‌بان موقت نصب و ۱۱ هزار متر مربع از فضا به سیستم‌های خنک‌کننده و مه‌پاش تجهیز شد. در ضمن بازسازی ۹۰ چشمه سرویس بهداشتی نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مرز‌ها بود.

در جنوب شرق کشور، پایانه مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان نیز با احداث و نوسازی ۸۵ چشمه سرویس بهداشتی، ساخت ۱۳۰۰ متر مربع سایه‌بان ویژه خودرو‌های سواری و بازسازی ۳۵۰ متر مربع مسجد، آماده استقبال از زائران شد.

در پایانه تمرچین واقع در استان آذربایجان غربی، ۶۵۰ متر مربع سایه‌بان موقت نصب و ۳۰۰۰ متر مربع از محوطه شامل روکش آسفالت، رنگ‌آمیزی جداول و اصلاح مسیر‌های پیاده‌رو، بهسازی شد.

در پایانه مرزی خسروی در استان کرمانشاه، ۲۰۰۰ متر مربع سایه‌بان موقت نصب و سیستم‌های مه‌پاش در ۱۴ هزار متر مربع از محوطه پایانه راه‌اندازی شد.

پایانه مرزی باشماق در استان کردستان نیز با نصب ۲۰۰۰ متر مربع سازه موقت برای موکب‌ها، استقرار ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی کانکسی و نصب ۱۱۰۰ متر مربع سایه‌بان موقت، به طور کامل تجهیز شد. همچنین عملیات محوطه‌سازی در این پایانه نیز انجام شد.

توسعه هوشمندسازی و مراکز پایش حمل‌ونقل جاده‌ای اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان

در ادامه این گزارش به موضوع اقدامات انجام شوه در زمینه هوشمندسازی و مراکز پایش حمل‌ونقل می‌پردازیم که طبق اطلاعات واصله با اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان، هشت مرکز پایش مرزی جدید احداث و راه‌اندازی و ۲۵۰ سامانه نظارت هوشمند دیگر به شبکه سراسری کشور افزوده شد.

با اجرای این طرح، تعداد کل سامانه‌های هوشمند نظارت در کشور به ۶۸۰۰ دستگاه رسید که از این تعداد، ۱۶۵۰ سامانه در محور‌های منتهی به مرز‌های اربعینی فعال هستند.

آماده‌سازی ۱۱۳۱ کامل مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی در مسیر زائران

در راستای تأمین خدمات رفاهی برای زائران در طول مسیر، ۱۱۳۱ مجتمع خدماتی – رفاهی بین‌راهی در سراسر کشور آماده بهره‌برداری شدند. این رقم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که به‌طور میانگین هر ۸۱ کیلومتر یک مجتمع فعال در دسترس مسافران قرار گیرد.

از این تعداد، ۲۴۲ مجتمع خدماتی در محور‌های منتهی به مرز‌های هدف شامل مهران، شلمچه، چذابه، خسروی و باشماق مستقر شده‌اند تا پاسخگوی نیاز زائران در ایام اوج تردد باشند.

یادآور می‌شود؛ این مجموعه پروژه‌ها نه‌تنها نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران در ایام اربعین دارد، بلکه پایه‌گذار بهبود مستمر خدمات زیرساختی کشور برای سال‌های آینده خواهد بود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی