رئیس جمهور موقت سوریه اعلام کرد سوریه به زودی ممکن است توافقنامه میانجی‌گری شده توسط آمریکا با اسرائیل را امضا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد الجولانی، رئیس‌جمهور سوریه، گفت که مذاکرات با میانجیگری آمریکا با اسرائیل در آستانه دستیابی به توافق است و می‌تواند به زودی امضا شود، مشابه توافق‌نامه ۱۹۷۴. با این حال، او تأکید کرد که این «به هیچ وجه به معنای عادی‌سازی روابط با تل‌آویو نیست.» 

الجولانی در اظهاراتی به روزنامه ترکی ملیت Milliyet، مدعی شد سوریه می‌داند چگونه بجنگد، اما دیگر جنگ نمی‌خواهد. او افزود که ناآرامی‌های اخیر در سویدا یک «تله عمدی طراحی شده» در زمانی بود که مذاکرات با اسرائیل در آستانه تکمیل قرار داشت.

الجولانی در مورد مذاکرات پس از حمله اخیر به قطر، گفت: «اگر سؤال این است که آیا من به اسرائیل اعتماد دارم، پاسخ این است: نه، اعتماد ندارم.»

الجولانی گفت که حمله اسرائیل به کاخ ریاست‌جمهوری و وزارت دفاع سوریه معادل اعلام جنگ است. وی در عین حال تأکید کرد که دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل اجتناب‌ناپذیر است، اگرچه پایبندی اسرائیل به چنین توافقی همچنان مورد تردید قرار دارد.

الجولانی خاطرنشان کرد که مشارکتاو در اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک سابقه تاریخی محسوب می‌شود، چرا که این اولین بار در شصت سال اخیر خواهد بود که یک رئیس‌جمهور (موقت) سوری در این جلسات شرکت می‌کند.

او تأکید کرد که این «نقطه عطف جدیدی» را نشان می‌دهد و مدعی شد که سوریه اکنون به بخشی از نظام بین‌المللی تبدیل شده است.

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: سوریه ، محمد الجولانی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تروریست کی نماینده یک کشور می شه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجتبی
۱۳:۳۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دمش گررررررم . چند سال دیگه وضعیت و پیشرفت سوریه رو ببینید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
حرامزاده تکفیری جنایتکار
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
وطن فروش، بی دین، حرام زاده و خائن به تمام معنا.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
داعشی عوضی سوریه را به حراج گذاشته
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مبارکتون باشه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
صبح رو باید با تصاویر آدم نماهایی مثل جولانی و مکرون و ترامپ و نتانیاهو و ... شروع کنیم. حالم بهم خورد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
کلا عربا نوکری اسراییل رو قبول کردن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
الدنگ احمق به این نمیگن توافق! با کلاشینکف میخوای موازنه داشته باشی که اشغالگران خونخوار صهیون با تو الاغ توافق امصاء کنند؟!
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
جولانی تروریست روزی تو باید بساطت را جمع کنی
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا چه میانجی گری شده! خدا رحم کنه به دنیا!
۰
۶
پاسخ دادن
