باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد الجولانی، رئیس‌جمهور سوریه، گفت که مذاکرات با میانجیگری آمریکا با اسرائیل در آستانه دستیابی به توافق است و می‌تواند به زودی امضا شود، مشابه توافق‌نامه ۱۹۷۴. با این حال، او تأکید کرد که این «به هیچ وجه به معنای عادی‌سازی روابط با تل‌آویو نیست.»

الجولانی در اظهاراتی به روزنامه ترکی ملیت Milliyet، مدعی شد سوریه می‌داند چگونه بجنگد، اما دیگر جنگ نمی‌خواهد. او افزود که ناآرامی‌های اخیر در سویدا یک «تله عمدی طراحی شده» در زمانی بود که مذاکرات با اسرائیل در آستانه تکمیل قرار داشت.

الجولانی در مورد مذاکرات پس از حمله اخیر به قطر، گفت: «اگر سؤال این است که آیا من به اسرائیل اعتماد دارم، پاسخ این است: نه، اعتماد ندارم.»

الجولانی گفت که حمله اسرائیل به کاخ ریاست‌جمهوری و وزارت دفاع سوریه معادل اعلام جنگ است. وی در عین حال تأکید کرد که دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل اجتناب‌ناپذیر است، اگرچه پایبندی اسرائیل به چنین توافقی همچنان مورد تردید قرار دارد.

الجولانی خاطرنشان کرد که مشارکتاو در اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک سابقه تاریخی محسوب می‌شود، چرا که این اولین بار در شصت سال اخیر خواهد بود که یک رئیس‌جمهور (موقت) سوری در این جلسات شرکت می‌کند.

او تأکید کرد که این «نقطه عطف جدیدی» را نشان می‌دهد و مدعی شد که سوریه اکنون به بخشی از نظام بین‌المللی تبدیل شده است.

