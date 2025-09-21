رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: با توجه به برآورد تولید میوه‌های پاییز پیش بینی می‌شود که نوسانی در بازار رخ ندهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: با ورود نوبرانه های پاییز مشکلی در عرضه نداریم.

وی در خصوص علل افزایش قیمت خیار و کاهو افزود: با توجه به فصل کاشت و داشت وقفه ای ایجاد می شود که این امر نوساناتی را به همراه دارد و از طرفی قیمت بذر و هزینه های تولید و کارگری با اخراج اتباع  افزایش داشته که این امر در نرخ میوه اثرگذار بوده است.

کارگر ادامه داد: امسال در اوج فراوانی میوه، شاهد ارزانی نبودیم که این امر ناشی از هزینه های بالای تولید و کارگری بود. اما در خصوص میوه های پاییز و مرکبات پیش بینی می شود که نوسانی نداشته باشیم.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هرکیلو هلو هسته جدا را ۷۰ تا ۱۱۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو شلیل شمس ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، سیب درختی ۸۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، سیب دماوند ۸۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب گالا ۸۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، انگور بی دانه ۸۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، انگور کندری ۷۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، انجیر زرد ۷۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، انجیر سیاه ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان، گلابی ۹۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، هندوانه ۱۸ تا ۲۸ هزارتومان، خربزه ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان، طالبی ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان و جانا ۲۵ تا ۳۰ هزارتومان است.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
خیییلیم عااالی اصلا دوشواری نداری!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۱:۴۲ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
از خودت اعلام می کنی قیمت میوه ها مطلوب است تو که مشکلی نداری. بیشتر مردم توان خرید ندارند برای شما پولدارها ارزان است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۱:۴۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
میوه ها همه گرانند نمی تونیم بخریم حقوق ماهی 15 م چی میشه آقا
۰
۳
پاسخ دادن
