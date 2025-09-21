باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: با ورود نوبرانه های پاییز مشکلی در عرضه نداریم.

وی در خصوص علل افزایش قیمت خیار و کاهو افزود: با توجه به فصل کاشت و داشت وقفه ای ایجاد می شود که این امر نوساناتی را به همراه دارد و از طرفی قیمت بذر و هزینه های تولید و کارگری با اخراج اتباع افزایش داشته که این امر در نرخ میوه اثرگذار بوده است.

کارگر ادامه داد: امسال در اوج فراوانی میوه، شاهد ارزانی نبودیم که این امر ناشی از هزینه های بالای تولید و کارگری بود. اما در خصوص میوه های پاییز و مرکبات پیش بینی می شود که نوسانی نداشته باشیم.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هرکیلو هلو هسته جدا را ۷۰ تا ۱۱۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو شلیل شمس ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، سیب درختی ۸۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، سیب دماوند ۸۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب گالا ۸۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، انگور بی دانه ۸۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، انگور کندری ۷۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، انجیر زرد ۷۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، انجیر سیاه ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان، گلابی ۹۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، هندوانه ۱۸ تا ۲۸ هزارتومان، خربزه ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان، طالبی ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان و جانا ۲۵ تا ۳۰ هزارتومان است.