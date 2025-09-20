باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات موج سواری کاپ آزاد کشور با حضور ۳۸ ورزشکار در دو بخش بانوان وآقایان از ۵ استان کشور به میزبانی استان سیستان و‌بلوچستان و سواحل مکران چابهار برگزار شد. در این رقابت‌ها که در دو رشته برد کوتاه و بزرگ برگزار شد ورزشکاران در دو منطقه موج کنارک و بریس رقابت کردند.

در بخش آقایان و در رشته "بورد بزرگ" بالای ۱۸ سال داود خدیر، احمد بلوچی و عثمان بلوچی و در رده سنی زیر ۱۸ سال عبدالله بلوچی، امیر حسین امیری و زکریا بلوچی به ترتیب در مکان‌های اول تا سوم ایستادند و در رشته بورد کوچک هم در رده بالای ۱۸ سال داود خدیر، حبیب الله بلوچی و عثمان بلوچی و در زیر ۱۸ سال احمد بلوچی، یوسف بلوچی و عبدالله بلوچی به ترتیب به عناوین اول تا سوم دست یافتند.

اما در بخش بانوان و در رشته بورد بزرگ بالای ۱۸ سال گلرخ صمیمی در جایگاه نخست ایستاد، ونوس بلوچ دوم شد و نازنین نعمت الهی درجایگاه سوم ایستاد و در رشته بورد کوچک هم در رده بالای ۱۸ سال ونوس بلوچ، آزاده خلفیایی و یاسمن حسین زاده و در زیر ۱۸ سال عابده جدگال، نوشین جهاندیده و ستیا شایسته فر به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

مراسم اختتامیه و توزیع جوایز این رقابت‌ها در سایت موج سواری منطقه رمین - چابهار با حضور دکتر عباس ناطق نوری رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، خانم حیدری دبیر کل فدراسیون، سعید سعیدی سرپرست انجمن موج سواری کشور، عمر بلوچ سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد چابهار، صادق آزادی سرپرست مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد چابهار و مسئولین محلی برگزار شد.

منبع: فدراسیون انجمن‌های ورزشی