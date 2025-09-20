مسابقات موج سواری کاپ آزاد کشور با حضور ۳۸ ورزشکار در دو بخش بانوان وآقایان از ۵ استان کشور به میزبانی استان سیستان و‌بلوچستان و سواحل مکران چابهار برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات موج سواری کاپ آزاد کشور با حضور ۳۸ ورزشکار در دو بخش بانوان وآقایان از ۵ استان کشور به میزبانی استان سیستان و‌بلوچستان و سواحل مکران چابهار برگزار شد. در این رقابت‌ها که در دو رشته برد کوتاه و بزرگ برگزار شد ورزشکاران در دو منطقه موج کنارک و بریس رقابت کردند.

در بخش آقایان و در رشته "بورد بزرگ" بالای ۱۸ سال داود خدیر، احمد بلوچی و عثمان بلوچی و در رده سنی زیر ۱۸ سال عبدالله بلوچی، امیر حسین امیری و زکریا بلوچی به ترتیب در مکان‌های اول تا سوم ایستادند و در رشته بورد کوچک هم در رده بالای ۱۸ سال داود خدیر، حبیب الله بلوچی و عثمان بلوچی و در زیر ۱۸ سال احمد بلوچی، یوسف بلوچی و عبدالله بلوچی به ترتیب به عناوین اول تا سوم دست یافتند. 

اما در بخش بانوان و در رشته بورد بزرگ بالای ۱۸ سال گلرخ صمیمی در جایگاه نخست ایستاد، ونوس بلوچ دوم شد و نازنین نعمت الهی درجایگاه سوم ایستاد و در رشته بورد کوچک هم در رده بالای ۱۸ سال ونوس بلوچ، آزاده خلفیایی و یاسمن حسین زاده و در زیر ۱۸ سال عابده جدگال، نوشین جهاندیده و ستیا شایسته فر به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. 

مراسم اختتامیه و توزیع جوایز این رقابت‌ها در سایت موج سواری منطقه رمین - چابهار با حضور دکتر عباس ناطق نوری رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، خانم حیدری دبیر کل فدراسیون، سعید سعیدی سرپرست انجمن موج سواری کشور، عمر بلوچ سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد چابهار، صادق آزادی سرپرست مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد چابهار و مسئولین محلی برگزار شد.

منبع: فدراسیون انجمن‌های ورزشی

برچسب ها: موج سواری ، مسابقات کاپ آزاد
سامبو و بولز به جمع فدراسیون‌های به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ی IPC پیوستند
حمایت دبیرکل کمیته ملی المپیک از رشته‌های المپیکی فدراسیون انجمن‌های ورزشی در دیدار با ناطق نوری
نشست هماهنگی بازی‌های جهانی ۲۰۲۵ برگزار شد
ایران با ۳۰ ورزشکار در بازی‌های جهانی چنگدو
