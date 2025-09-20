باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- تعدادی از مسافران طی تماسی که باشگاه خبرنگاران جوان گرفته اعلام کرده‌اند که پرواز نجف به تهران شرکت هواپیمایی آسمان از شب گذشته تاخیر ۱۴ ساعته داشته و این در حالیست که شرکت هواپیمایی هیچ پاسخ درستی به مسافران نمی‌دهدو از طرف دیگر هیچ گونه رسیدگی به مسافران نکرده است.

یکی از مسافران در این خصوص به باشگاه خبرنگاران گفت: با همسر و بچه کوچک از شب گذشته در فرودگاه نجف مانده‌ایم و متاسفانه در این زمینه شرکت هواپیمایی آسمان هیچ رسیدگی به مسافران نکرده و تنها یک پذیرایی ساده که یک کف دست نان و کیک بوده بعداز گذشت ۱۳ ساعت انجام داده است.

او بیان کرد: شرکت هواپیمایی آسمان در پاسخ به شکایت مسافران گلایه گی آنها هم گفته‌اند که اعلام کرده‌ایم که یک قطعه از ایران بیاروند و به محض ورود قطعه و تعمیر آن پرواز خواهیم کرد این در حالیست که در این شرایط باید از ناوگان پشتیبان و یا از ناوگان سایر شرکت‌های هواپیمایی استفاده کنند.

براساس این گزارش بویینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی آسمان پس از انجام پرواز تهران - نجف، به دلیل بروز نقص فنی در فرودگاه نجف زمین‌گیر شد. بر اساس اخبار رسیده از سوی مسافران، هواپیما نیازمند یک قطعه فنی است و قرار است این قطعه توسط یک شرکت هواپیمایی دیگر به نجف منتقل شود، اما بدلیل تاخیر در شرکت هواپیمایی سایر پرواز‌ها هم از ایران با تاخیر زنجیره‌ای در پرواز‌های دیگر هواپیمایی آسمان از جمله پرواز پغداد خواهد شد.