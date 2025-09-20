گزارشات مردمی حاکی از آن است که بویینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل نقص فنی و نرسیدن قطعات با تاخیر ۱۴ ساعته رو‌به‌رو شده و همین امر خود باعث گلایه گی مسافران این پرواز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- تعدادی از مسافران طی تماسی که باشگاه خبرنگاران جوان گرفته اعلام کرده‌اند که پرواز نجف به تهران شرکت هواپیمایی آسمان از شب گذشته تاخیر ۱۴ ساعته داشته و این در حالیست که شرکت هواپیمایی هیچ پاسخ درستی به مسافران نمی‌دهدو از طرف دیگر هیچ گونه رسیدگی به مسافران نکرده است.

یکی از مسافران در این خصوص به باشگاه خبرنگاران گفت: با همسر و بچه کوچک از شب گذشته در فرودگاه نجف مانده‌ایم و متاسفانه در این زمینه شرکت هواپیمایی آسمان هیچ رسیدگی به مسافران نکرده و تنها یک پذیرایی ساده که یک کف دست نان و کیک بوده بعداز گذشت ۱۳ ساعت انجام داده است.

او بیان کرد:  شرکت هواپیمایی آسمان در پاسخ به شکایت مسافران  گلایه گی آنها هم  گفته‌اند که اعلام کرده‌ایم که یک قطعه از ایران بیاروند و به محض ورود قطعه و تعمیر آن پرواز خواهیم کرد این در حالیست که در  این شرایط باید از ناوگان پشتیبان و یا از  ناوگان سایر شرکت‌های هواپیمایی استفاده کنند.

براساس این گزارش بویینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی آسمان پس از انجام پرواز تهران - نجف، به دلیل بروز نقص فنی در فرودگاه نجف زمین‌گیر شد. بر اساس اخبار رسیده از سوی مسافران، هواپیما نیازمند یک قطعه فنی است و قرار است این قطعه توسط یک شرکت هواپیمایی دیگر به نجف منتقل شود، اما بدلیل تاخیر در شرکت هواپیمایی  سایر پرواز‌ها هم از ایران با تاخیر زنجیره‌ای در پرواز‌های دیگر هواپیمایی آسمان از جمله پرواز پغداد خواهد شد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۴ درصدی سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار
سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی برای ارتقاء زیرساخت‌های جاده‌ای در مسیر اربعین
راه اندازی قطار سریع السیر تهران _ اصفهان تا سال ۱۴۰۶
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران در تولید میوه‌های گرمسیری به خوداتکایی می‌رسد
راه اندازی قطار سریع السیر تهران _ اصفهان تا سال ۱۴۰۶
صدور قبض‌های نجومی برق در انتظار مشترکان متصل نشده به سامانه املاک و اسکان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
کاهش دما و تداوم بارش‌ها در نوار شمالی کشور
واحد‌های نهضت ملی مسکن چشم انتظار بهره‌برداری دولت
قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ ۶ هزارتومان
عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی به کجا رسید؟
توسعه شهری در محدوده‌های فرونشستی ممنوع می‌شود
کشاورزان چشم انتظار اعلام قیمت خرید تضمینی گندم هستند
آخرین اخبار
پرداخت بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان خسارت به مشترکان برق
تاخیر ۱۴ ساعته پرواز نجف - تهران آسمان به دلیل نقص فنی
سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی برای ارتقاء زیرساخت‌های جاده‌ای در مسیر اربعین
هویت بخشی به تولید کنندگان نوشت افزار ایرانی با حمایت دانش آموزان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی به کجا رسید؟
توسعه شهری در محدوده‌های فرونشستی ممنوع می‌شود
قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ ۶ هزارتومان
روند حرکتی شاخص کل بورس چگونه خواهد بود؟+ فیلم
کشاورزان چشم انتظار اعلام قیمت خرید تضمینی گندم هستند
کاهش دما و تداوم بارش‌ها در نوار شمالی کشور
تحقق پیش‌بینی‌پذیری در اخذ مالیات بر ارزش افزوده به کمک صورت‌حساب الکترونیک
برآورد خسارت ۳۰۰ همتی ناترازی آب و برق به بخش کشاورزی
واحد‌های نهضت ملی مسکن چشم انتظار بهره‌برداری دولت
صدور قبض‌های نجومی برق در انتظار مشترکان متصل نشده به سامانه املاک و اسکان
راه اندازی قطار سریع السیر تهران _ اصفهان تا سال ۱۴۰۶
ایران در تولید میوه‌های گرمسیری به خوداتکایی می‌رسد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۹ شهریور ماه
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
۳۰۰ همت یارانه در بخش آرد و نان هدر می‌رود
قیمت گذاری دستوری چالش پیش روی نانوایان+ فیلم
۲۰ درصد نان کشور تبدیل به ضایعات می‌شود+ فیلم
عشایر از تردد در حاشیه رودخانه و مسیل‌ها اجتناب کنند
پاییز کم‌بارشی در راه است/ تدوین سناریو بدبینانه تامین آب
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۸ شهریور ماه
افزایش ۱۴ درصدی سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار
پیش‌بینی بارش پراکنده در ارتفاعات و وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در پایتخت
پرداخت ۷۶۰ میلیارد تومان خسارت بیمه گذاران بندر شهید رجایی
ترافیک سنگین در همه محور‌های شمالی/ جاده چالوس یکطرفه شد